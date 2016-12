Auf Arabisch durch den Verkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Was für manche Deutsche schon nicht einfach ist, ist für Migranten erst recht verwirrend. Zwar gibt es in Ländern wie Syrien und Afghanistan auch Ampeln, Zebrastreifen und Stoppschilder. "Bei uns ist die Straßenverkehrsordnung aber viel umfangreicher", erklärt Fahrlehrer Gordon Wühler. Seit Anfang Dezember gibt der Fahrlehrer in der Clearingstelle der Seelower Diakonie einmal pro Woche Verkehrsunterricht für die dort untergebrachten, minderjährigen Flüchtlinge. Sie sollen lernen, welche Regeln sie als Fußgänger und Radfahrer beachten müssen. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem ADAC Berlin-Brandenburg.

Die zehn Jugendlichen, die sich an diesem Freitagnachmittag in dem Unterrichtsraum versammelt haben, sind teilweise erst seit drei Monaten in Deutschland, einige schon seit einem Jahr. "Die Sprache ist manchmal noch eine Barriere", erklärt Gordon Wühler. "Die Lernmotivation ist bei allen aber sehr hoch." Mittlerweile klappt die Verständigung allerdings ganz gut. Zur Sicherheit verteilt Sozialmitarbeiter Johannes Herbert dennoch Flyer, auf denen die wichtigsten Regeln und Verkehrsschilder mit Bild und in deutscher, englischer und arabischer Erklärung abgedruckt sind.

Anhand eines an die Wand geworfenen Abbildes veranschaulicht Gordon Wühler, womit ein Fahrrad in Deutschland ausgestattet sein muss - etwa mit einer Bremse, Reflektoren und einer Klingel. "Und ist ein Fahrradhelm auch Pflicht?", möchte der 16-jährige Ehsanullah Nadive in gutem Deutsch wissen. Man merkt ihm an, dass er in Afghanistan schon Fahrstunden hatte. Er kann fast alle Fragen des Fahrlehrers richtig beantworten. Als Einziger hat er zudem bereits ein eigenes Fahrrad, mit dem er gerne durch Seelow fährt.

Auch, dass ein Polizist in Deutschland mal den Verkehr regelt, ist für einige neu. "Auf den müsst ihr immer hören", mahnt Wühler und zeigt, welche Gestik was bedeutet.

Zusätzlich zu den Theoriestunden hat der 36-Jährige aktuell auch drei syrische Fahrschüler, die ihren Führerschein umschreiben lassen möchten. Dafür müssen sie in Deutschland nochmals eine theoretische und eine praktische Prüfung ablegen, auch wenn sie in ihrem Land bereits einen Führerschein haben. Fahrstunden sind dafür eigentlich nicht vorgeschrieben. "Aber so zehn bis 15 Stunden Praxisstunden sind schon nötig, bis sie die Prüfung schaffen", sagt Gordon Wühler, der seit zehn Jahren als Fahrlehrer arbeitet. "Das ist für mich auch Neuland", sagt er. Schwer zu verstehen sind etwa Kreisverkehre. "Das liegt aber an der Gewohnheit, wie bei uns auch", lacht er.

Einer seiner Fahrschüler, Khadoun Shhadeh, ist in Aleppo bereits Taxi gefahren. Das größte Problem des 30-jährigen Syrers sind nicht seine Fahrkünste oder etwa das Einparken, sondern ebenfalls die Verständigung. Er lebt erst seit wenigen Monaten in Deutschland. "In der praktischen Prüfung muss er aber die deutschen Anweisungen verstehen können", erklärt Gordon Wühler. Während der Fahrstunde behilft sich der Lehrer noch mit einem Tablet-Computer, auf dem die wichtigsten Wörter wie Handbremse oder Blinker übersetzt sind. Auch Zeichnungen, beispielsweise von einem einparkenden Auto, oder Gesten kommen in der sechsten Fahrstunde noch zum Einsatz.

"Jetzt links abbiegen, links abbiegen", sagt Wühler betont langsam. Dann ist die Gefahrenbremsung dran. Bevor er dem Syrer diese erklärt, lässt er ihn anhalten, damit Shhadeh sich ganz auf die Worte konzentrieren kann. Das Manöver klappt auf Anhieb. Auch die theoretische Prüfung - die der Syrer auf Arabisch ablegen durfte - hat er ohne Fehler bestanden.