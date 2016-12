Basteln, Medienflohmarkt und ErzÃ¤hltheater

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt- und Regionalbibliothek lädt heute, von 10 bis 19 Uhr, zu einem Aktionstag in ihre beiden Häuser, in der Bischofstraße 17 (Haus 1) und in der Collegienstraße 10 (Haus 2), ein. "Es lohnt sich, mit der ganzen Familie bei uns vorbeizuschauen", sagt Romy Kunert, die Leiterin der Einrichtung, die mit ihren Mitarbeitern ein umfangreiches Programm vorbereitet hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540771/

Über den ganzen Tag hinweg, kann man basteln, auf dem Medienflohmarkt stöbern und Gesellschafsspiele ausprobieren. Zudem bekommen Neuleser 50 Prozent Ermäßigung auf die Bibliotheksmitgliedschaft von einem Jahr. Wer zu Weihnachten einen E-Book-Reader geschenkt bekommen hat, kann sich um 12 Uhr in der Bischofstraße und um 15 Uhr in der Collegienstraße über den Umgang mit dem Gerät und die Ausleihmöglichkeiten beraten lassen. Um 13 Uhr werden in Haus 1 Literatur und Gesellschaftspiele für Senioren vorgestellt, um 14 Uhr sorgt ein Gitarrentrio für musikalische Unterhaltung, um 15 Uhr beginnt die Lesung "Wintergeschichten" und um 16 Uhr ein unterhaltsamer Vortrag zum Thema Buchkunst mit Erik Rohrbach. In der Kinderbibliothek können sich die kleinen Besucher schminken lassen. Zudem finden das Erzähltheater Kamishibai um 10.30 und 13.30 Uhr, eine Vorlesestunde um 16.30 Uhr sowie das Bilderbuchkino um 18 Uhr statt.

Vom 30. Dezember bis 2. Januar bleiben beide Häuser geschlossen. Auch während der Schließtage bleibt die E-Ausleihe mit ihrem Angebot digitaler Medien geöffnet. Verlängerungen und Vorbestellungen sind ebenfalls über den Online-Katalog oder mobil über die Web-OPAC-App möglich.

www.srb-ff.de