WÃ¤rmeanlage bereits modernisiert

Wriezen/Schulzendorf (MOZ) Bürgermeister Uwe Siebert hat zum baulichen Zustand des Wohnblocks in der Schulzendorfer Dorfstraße 1 Stellung genommen. "Der Block ist funktionsfähig und betriebstüchtig", sagte das Stadtoberhaupt in der Dezembersitzung der Stadtverordnetenversammlung. So sprach er unter anderem den Wechsel von Kachelöfen auf eine Wärmeanlage an. Zudem sei der Sanitärbereich erneuert worden. Auch Teile der Trinkwasserversorgung stünden auf dem Sanierungsplan. "Die Fenster sind noch offene Fragen", sagte Uwe Siebert. Dafür müssten zunächst Gespräche mit Mietern geführt werden. Bei erweiterten Sanierungsarbeiten müssten die Modernisierungen auf die Mieten umgelegt werden. Trotzdem stellte er klar: "Es ist nicht beabsichtigt, Sanierungsarbeiten gegen den Mieter durchzuführen", so Siebert.