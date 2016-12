ArchÃ¤ologen haben ihre Arbeit beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Prädikow (MOZ) An der Bundesstraße 168 ist die Dorfstraße in Prädikow zurzeit zweimal als Sackgasse ausgewiesen. Grund ist der Neubau des Durchlasses für das Sophienfließ. Dort waren seit Monatsbeginn auch Archäologen zu Gange, nachdem bei den Abrissarbeiten unter anderem ein Tonpfeifenstiel gefunden worden war. Schicht für Schicht war das Erdreich danach abgetragen worden, um auch darüber Aufschluss zu erhalten, ob es an der Stelle einen Vorgängerbau einer hölzernen Brücke gegeben hat.