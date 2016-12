Kretschmann:Â Abschiebungen grundsÃ¤tzlich auch nach Afghanistan

artikel-ansicht/dg/0/

Stuttgart (dpa) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält im Prinzip Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber auch nach Afghanistan für geboten. Grundsätzlich sei klar, dass Menschen, die in Deutschland kein Bleiberecht hätten, zurückgeführt werden müssten. "Diese Linie haben die Ministerpräsidenten vor zwei Jahren mit Kanzlerin (Angela) Merkel vereinbart, und die gilt auch für Afghanistan", sagte Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Wir erwarten allerdings als Bundesland, dass der Bund die Verhältnisse in Afghanistan seriös und aktuell beurteilt. Er ist dabei zuständig."