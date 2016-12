Feuerwehr rÃ¼stet sich fÃ¼r Silvester

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Während die Berliner Polizei in der Silvesternacht deutlich mehr Personal als in den vergangenen Jahren auf die Straße bringt, plant die Feuerwehr keine Verstärkung. 1500 Einsatzkräfte und 390 Fahrzeuge stehen bereit. Einen Schwerpunkt bildet die Party am Brandenburger Tor.

Landesbranddirektor Wilfried Gräfling spricht von zwei Wellen, die auf seine Mitarbeiter zum Jahreswechsel zurollen. Kurz nach Mitternacht würden eine Vielzahl von Bränden und Verletzungen gemeldet, doch die Lage beruhige sich wieder schnell. "Am frühen Morgen dann kommt die Zeit, in der sich die Menschen nicht mehr so mögen", umschreibt es Berlins oberster Feuerwehrmann. Im vergangenen Jahr wurden allein in 1050 Fällen die Rettungssanitäter gerufen.

Doch von einer konkreten Bedrohung der Silvesterfeiern durch Terroranschläge geht die Feuerwehr derzeit nicht aus. Gräfling erkennt eine "abstrakte Gefahrenlage", worauf schon in den vergangenen Jahren mit mehr Personal reagiert worden sei. Nun sind die Ressourcen ausgereizt. Mehr als die eingeplanten Kräfte - 800 hauptamtliche und 500 ehrenamtliche Feuerwehrleute sowie 200 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen - könne man nicht aufbringen. "Die Leute müssen auch die kommenden Tage durchhalten", so Gräfling.

Kurz nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) angekündigt, den Schutz für die große Silvesterparty am Brandenburger Tor zu verstärken. Ein entsprechendes Sicherheitskonzept sieht den Einsatz von 2400 Beamten vor. Diese Zahl soll laut Geisel noch einmal erhöht werden. Zudem sollen die Zufahrtsstraßen zum Festgelände mit Betonpollern gesichert werden.

Die Standorte der Barrieren seien mit der Feuerwehr abgesprochen, betont Gräfling. "Es gibt daher keine Behinderungen der Fluchtwege." Punktuell würden auch mobile Betonklötze aufgestellt sowie Schikanen, die in geringer Geschwindigkeit umfahren werden können. Um schnell eingreifen zu können, ist die Feuerwehr an der Straße des 17. Juni mit zwei temporären Wachen präsent. Eine Hilfsorganisation baut sechs Sanitäterstellen auf. Die Partymeile ist komplett eingezäunt, die Veranstalter haben strenge Einlasskontrollen angekündigt. Das Mitbringen von Pyrotechnik ist verboten.

Darüber hinaus warnen die Brandschützer eindringlich davor, illegale Böller zu zünden. Deren Sprengkraft und Zündschnüre seien unberechenbar, betont Gräfling. Überhaupt beobachtet die Feuerwehr einen zunehmend fahrlässigen Umgang mit Pyrotechnik. "Das sind keine Waffen", erklärt Gräfling und berichtet, dass Raketen häufig auf Menschen oder Tiere gerichtet würden. Es habe auch schon Fälle gegeben, dass Böller in Kinderwagen geworfen wurden. Selbst die Einsatzkräfte werden in der Silvesternacht immer wieder mit Pyrotechnik angegriffen.

Auch die Krankenhäuser rüsten für ein erhöhtes Aufkommen von Verletzten. Acht OP-Säle seien zum Jahreswechsel mit Chirurgenteams besetzt, sagt Andrea Kijewski, Sprecherin des Berliner Unfallkrankenhauses. Im Durchschnitt würden in dieser Nacht 70 Patienten behandelt, die Verletzungen durch Feuerwerkskörper erlitten. Darunter immer wieder Fälle mit schwersten Amputationsverletzungen oder Brandwunden.

Auch in Brandenburg planen Feuerwehren und Polizei punktuell mit mehr Personal. Bei Bedarf verstärken Bereitschaftspolizisten die Direktionen, allerdings seien bislang keine besonderen Schwerpunkteinsätze vorgesehen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Auch in der Mark gilt: Angesichts der abstrakten Terrorgefahr tragen Streifenpolizisten weiterhin Maschinenpistolen und Schutzwesten. Im Blick hat die Polizei zudem den "Bürgermarsch nach Aleppo", der quer durch Europa nach Syrien führt und am 26. Dezember in Berlin gestartet wurde. Am Mittwoch erreichten die rund 200 Teilnehmer den nördlichen Teil des Kreises Dahme-Spreewald, Silvester soll die Grenze zu Sachsen überschritten werden. "Bislang gab es keine Störungen", so der Sprecher.