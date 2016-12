FuÃŸgÃ¤nger angefahren und schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 83 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Pankow auf dem Weg zu seinem geparkten Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Mittwochnachmittag auf der Fahrbahn der Grabeallee vom Fahrzeug eines 71-Jährigen angefahren, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Senior erlitt Knochenbrüche sowie Kopfplatzwunden.