Anleger machen Kasse am deutschen Aktienmarkt

Frankfurt/Main (dpa) Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach großer Zurückhaltung an den vergangenen Tagen Gewinne eingestrichen. Zum Handelsschluss gab der Dax um 0,21 Prozent auf 11 451,05 Punkte nach.

