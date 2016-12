Leichte Steigerung bei Drogentoten in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) In Berlin sind in diesem Jahr bislang mehr Menschen an Drogen gestorben als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Oktober kamen 131 Männer und Frauen durch den Missbrauch illegaler Rauschgifte ums Leben, wie der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Christoph Lang, auf Anfrage mitteilte. Das seien zehn Drogentote mehr als im gleichen Zeitraum 2015. "Dieser Trend zeichnet sich auch bundesweit ab", sagte Lang.