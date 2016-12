Stallpflicht besteht weiterhin

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Am Mittwoch ist die Frist für das Sperr- und Beobachtungsgebiet in der Stadt Werder und in der Gemeinde Schwielowsee abgelaufen, da es bis dato keine neuen Nachweise von krankmachenden Influenzaviren bei Wildvögeln in diesem Bereich gab. Ab diesem Datum sind die zusätzlichen Auflagen für diese Gebiete aufgehoben.