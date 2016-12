Karriere-Start nach der Wende

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Bei Spielern und Funktionären erarbeitete sich Michael Wendorf in den vergangenen Jahren einen guten Ruf. Ob bei Hallenturnieren oder Freundschaftsspielen: Wenn sich Vereine den Schiedsrichter wünschen dürfen, steht sein Name ganz oben auf der Liste.

So seien es nicht immer die Begegnungen mit dem ganz großen sportlichen Reiz, die in seiner "Hitliste der besonderen Partien" die Spitzenplätze belegen, sagt Wendorf. Und Spiele hat er viele geleitet. Im März feierte er seinen 48. Geburtstag. "Es ist krass, wie alt man ist", lacht der Schiedsrichter, der in Pausin (Schönwalde-Glien) wohnt, seit 2006 aber für Fortuna Grüneberg pfeift. In Oberhavel ist der Polizist bekannt wie ein bunter Hund, ist in der anstehenden Hallensaison gefühlt bei jedem Turnier dabei. "Es macht einfach Spaß. Und ich muss ja auch mitnehmen, was noch geht."

Womit Wendorf wieder beim Alter ist. Im Frühjahr wurde er 47 - und hat damit ein Problem. "In der Saison, in der man diese Altersgrenze erreicht, ist in der höchsten Spielklasse des Landes Schluss. Die Saison 2016/17 ist für mich die letzte Spielzeit in der Brandenburgliga."

Über Für und Wider dieser Regelung wird seit Jahren debattiert. Wendorf gehört zur Fraktion derjenigen, die kein Verständnis für Altersgrenzen haben. "Erstes Kriterium sollte immer die Leistung sein, egal wie alt man ist. Ich stelle mich wie alle anderen regelmäßig den Einstufungstest. Und ich kann nur sagen: Ich fühle mich fit genug, um weiterhin in der Brandenburgliga zu pfeifen."

Im Mai 1983 hatte Wendorf seine ersten Erfahrungen als Schiedsrichter gemacht. "Das war mit 14. Ich kann mich genau an mein erstes Spiel erinnern." Gransee spielte in der 1.Kreisklasse Gransee, der höchsten Spielklasse auf Kreisebene, auf dem alten Platz in Mildenberg. Der angesetzte Referee Karl-Heinz Stabrey, Vater von Peter, fiel aus. "Ich hatte gerade bei Heinz Mohr und Horst Hübner den Schein gemacht, weil es in unserem Verein ein Defizit an Schiedsrichtern gab. Als ich gefragt wurde, ob ich einspringen will, habe ich nicht lange überlegt."

Wendorf blieb dabei, fungierte als Pionier-Schiedsrichter im Männerbereich. "Mit Zustimmung der Eltern war das möglich. Wir haben damals in Zehdenick gewohnt. Ich war mit dem Fahrrad oder der Simson unterwegs. Zu den Spielen, die weiter weg waren, begleitete mich mein Vater."

Und die Männer ließen sich von dem Jungspund etwas sagen? "Ich war mit meinen 14Jahren recht klein, aber das Durchsetzungsvermögen war da. Parallel zum Pfeifen habe ich bei der BSG Aufbau Zehdenick in der Bezirksliga im Nachwuchs gespielt. Ich war linker Stürmer. Die linke Klebe habe ich immer noch."

Noch heute ist Wendorf der Meinung, dass ihm die Zeit als Aktiver auf seinem späteren Weg geholfen hat. "Der bessere Schiri wird der, der selbst gespielt hat. Das Verständnis für das Spiel war und ist da."

1985 schaffte Wendorf den Sprung in die Bezirklasse, ging dann 1987 für drei Jahre zur Armee nach Klietz. "Meine richtige Karriere begann dann mit der Wende." 1989 erfolgte die Einstufung in die Bezirksliga Potsdam. Nach der Fusion der Bezirke pfiff Wendorf in der Landesliga - und fand sich vier Jahre später in der NOFV-Oberliga wieder.

"Mein großes Glück war dann, dass es Wolfgang Schneider aus Eisenhüttenstadt nicht schaffte. Ich rutschte nach und wurde Assistent unter Frank Fleske in der 2. Liga. Mit ihm bin ich 1994 in die Bundesliga aufgestiegen."

Zwei Jahre später war Michael Wendorf (der bis 1991 für den SVZehdenick, dann für den SVAltlüdersdorf pfiff) selbst Schiri in der zweiten Liga. "Es ging alles sehr schnell. Und das fiel in eine Zeit, die von Hause aus durch Veränderungen geprägt war. Die Wende und mein rasanter Aufstieg, das war eine tolle Zeit insgesamt." Nie vergessen werde er einen Assistenten-Lehrgang des DFB an der Sportschule Westfalen. "Da wurde ich erstmalig ausgestattet von Erima und Adidas. Ich bekam Trikots, verschiedene Schuhe und einen Präsentationsanzug. Das war phänomenal."

Phänomenal seien auch viele Spiele gewesen. So blieb das Oberligaspiel zwischen dem damaligen FC Berlin (nun wieder BFC) und Greifswald im Sportforum hängen. "Heinz Rothe war mein Assistent. Es stand 3:4, als in der 89. Minute der Ausgleich fiel, doch er hob die Fahne. Nach dem Ende war es ein Spießrutenlauf." Das Eklatspiel landete vor dem Sportgericht. "Das ist negativ haften geblieben."

Rückblickend überwiegen aber die schönen Erinnerungen. So auch das Oberliga-Spiel zwischen Stendal und Gatow. Wendorf wurde beobachtet, erhielt 49 von 50 möglichen Punkten. "Das war der Weg für mehr." Und auch die Anfahrt sei ein Highlight gewesen. Assistent Bernd Trojanowski war der Fahrer, "es ging in einem Granada und per Fähre über die Elbe". Professioneller ging es im Jahr 2000 zu, als Wendorf mit Referee Lutz-Michael Fröhlich das Spiel zwischen US Montpellier und Espanyol Barcelona leitete.

Sieben Jahre lang stand Michael Wendorf auf der Schiedsrichterliste des DFB. "Diese Zeit hat mich geprägt. Wenn ich heute die Wahl hätte, würde ich diesen Weg aber nicht noch einmal gehen. Man ist Leibeigener des DFB, führt ein Vagabundenleben und ist wie fremdgesteuert." Geld sei nicht alles, Ruhm auch nicht.

Dass für Wendorf in der Saison 1999/2000 plötzlich Schluss war, konnten viele nicht verstehen. Es war nach dem vierten Spieltag der 2. Liga, Bochum spielte gegen Köln am Montagabend. Die Partie wurde live übertragen. "Es war meine vierte Saison. In jeder Spielzeit davor war ich Bester der zweiten Liga im NOFV-Bereich und habe mir Hoffnung gemacht auf ein Schnupperspiel in der Bundesliga." Es kam anders. Der Verband legte sich auf Christian Schössling aus Leipzig fest.

Unter dieser Entscheidung litt die Motivation. "Ich habe lange nichts gemacht." Dann suchte ein Verein in Spandau (Haselhorst) für sein Team in der Kreisliga A Verstärkung. "So habe ich angefangen, da Fußball zu spielen - und das mit Erfolg. Ich war in jedem Spiel gefährdet, weil ich unzufrieden mit der Schiri-Leistung war", lacht Wendorf.

Nach einer Kontaktaufnahme mit dem Berliner Verband nahm er doch wieder die Pfeife in die Hand. Als Klassenbester der Landesliga 2001 landete er in der Berlinliga, verdiente sich auch da Bestnoten. "Berlin meldete mich für die Oberliga. Bei einer Kampfabstimmung in Leipzig heiß es 2003 aber 2:3 gegen mich. Die alten Seilschaften konnten nicht verknusen, dass ich damals freiwillig ging." 2006 stieg Wendorf in der Brandenburgliga ein, bekam in diversen Beobachtungen "realitätsfremde Bewertungen". Unverändert blieb seine Einstellung: "Ich bin gern Schiedsrichter, trotz aller Rückschläge, die ich über mich ergehen lassen musste. Mich konnte nichts schockieren. Und ich habe als Dienstleister für die Mannschaften jeden gleich ernst genommen. Das ist mein Erfolgsrezept."