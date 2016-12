ZwÃ¶lf erste PlÃ¤tze in 13 Turnieren

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Bei der jährlichen Ehrung der erfolgreichsten Sportler sieht man jedes Jahr neue Gesichter, aber auch Sportler, die seit Jahren beständig sehr gute Leistungen zeigen", so Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger kürzlich während der städtischen Sportlerehrung im Kulturzentrum. "In Rathenow gibt es eine ausgeprägte Vereinslandschaft. In den rund 50 Sportvereinen trainieren rund 1.200 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 21 Jahren."

Seit 2011 unterstützt die Stadt die Sportvereine durch kostenfreie Bereitstellung von Trainingsräumen. Dadurch sparten die Vereine im letzten Jahr Gebühren von insgesamt 57.000 Euro. Zusätzlich wurden insgesamt 10.000 Euro für die Jugendarbeit der Rathenower Sportvereine ausgezahlt.

"Beim Sport ist das Gemeinschaftserlebnis wichtig", so der Bürgermeister weiter. "Der Sport bringt Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft und Nationalität zusammen und hat so auch einen integrativen Charakter." Zu den Sportlern des Jahres, die nicht zum ersten Mal von ihrem jeweiligen Verein vorgeschlagen und von der Stadt geehrt wurden, zählt beispielsweise Kim Penzold. Die durch Robert Stoye beim Golf- und Landclub Semlin trainierte Neunjährige erreichte unter anderem den 1. Platz in Nord- und Ostdeutschland in ihrer Altersklasse.

Auch in diesem Jahr vertraten Rathenower Sportler des Bogenfüchse Rathenow e.V. die Stadt europaweit hervorragend. Größte Erfolge von Alexander Golzes (8) und seine Schwester Alina (12) waren die Bronze- beziehungsweise Silbermedaille mit dem Langbogen bei den Europameisterschaften der Schüler. Der jüngste Ausgezeichnete war der sechsjährige Tobias Kalisch. Der Judoka holte in den 13 Turnieren, an denen er in den letzten zwölf Monaten teilnahm, zwölf erste und einen zweiten Platz in seiner Altersklasse. Beim Rathenower Judo Club wird Tobias durch Oliver Krüger trainiert.

Bei den Wassersportlern wurde unter anderem Jan Niklas Wulsch geehrt. Der 14-Jährige wurde Vizelandesmeister und Deutscher Vizemeister im Rudern. Der ehemalige dreifache Weltmeister und Olympiasieger Bernd Niesecke trainiert Jan Niklas beim Rathenower Ruder-Club Wiking. Jans älterer Bruder Christoph Wulsch sang zur feierlichen Ehrung vier Titel seiner Berliner Band "Vor Rotterdam". Der Doppelvierer mit Steuerfrau (12 bis 14) des Vereins wurde, gemeinsam mit der Handball-D-Jugend (13/14) des HSV Rathenow als Mannschaften des Jahres geehrt.

Im Jubiläumsjahr der Stadt erhielten die Geehrten neben dem Pokal einen Kaffee/-Teebecher und einen Sportbeutel mit dem Aufdruck "800 Jahre Rathenow". Norman Giese und Jörg Wartenberg gratulierten als Vorsitzende der Kreissportjugend (KSJ) und des Kreissportbundes (KSB) den Geehrten. Rund 40 der 50 Rathenower Sportvereine sind im KSB organisiert.