Innenminister SchrÃ¶ter pocht auf Kreisgebietsreform

Potsdam (dpa) Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat die Kreisgebietsreform gegen die anhaltende Kritik verteidigt. Es gehe dabei nicht um Kostensenkung, sondern darum, dass "Verwaltung noch möglich sein muss", sagte Schröter am Donnerstag im Inforadio des rbb. In vielen Teilen des Landes gebe es unbestritten einen Bevölkerungsrückgang, und trotzdem müsse die Verwaltung funktionieren. "Ich nehme lieber heute Buhrufe und Pfiffe in Kauf, als dass ich in 20 Jahren beschimpft werde, dass ich nicht gehandelt habe." Schröter erinnerte auch an die Kreisgebietsreform in Brandenburg von 1993. Niemand könne bestreiten, dass die Verwaltung dadurch effektiver und preiswerter geworden sei.