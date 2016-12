Ansprechpartner fÃ¼r Senioren

artikel-ansicht/dg/0/

Die energische und durchsetzungsstarke Seniorin lebt seit 1993 in Brieselang, war einige Zeit SPD-Mitglied und hatte auch einen Sitz in der Gemeindevertretung. "In meinen unterschiedlichen Jobs war ich, dank Gewerkschaftsarbeit, fast immer die, bei der Rat und Hilfe gesucht wurde", erklärt Anneliese Eis ihre Einsatzfreudigkeit für die Belange anderer.

In der Öffentlichkeitsarbeit kennt sich die vielseitig interessierte Seniorenbeauftragte auch gut aus, denn als Vorsitzende der "Berliner Naturfreunde" hat sie mit viel Spaß die Verbandszeitung "Der Wanderfreund" gemacht.

2004 gründete die damals 64-Jährige in Brieselang die Freizeitgruppe "40plus", zu deren Mitgliedglieder sie zum Teil heute noch Kontakte unterhält. Seit 2011 engagiert sich die im asiatischen Sternzeichen Drachen geborene Rentnerin im Seniorenbeirat Brieselang.

"Ich hatte 1965 einen schweren Unfall mit Jenseitserfahrung. Dies hat meine Lebenseinstellung stark verändert, sodass ich einige Dinge anders als andere sehe", sagte Anneliese Eis und erklärte damit auch ihr Lebensmotto, das ihr schon in vielen Lebenslagen geholfen hat: "Immer den Humor behalten."

Für ihre Arbeit als Seniorenbeauftragte der Gemeinde hat sie sich auch so einiges vorgenommen. So sollen die Termine der öffentlichen Sitzungen des Seniorenbeirates jeden zweiten Mittwoch im Monat in den Terminkalendern der Zeitungen fest geschrieben werden.

Anneliese Eis möchte einmal im Monat eine Sprechstunde abhalten, in der die Brieselanger Senioren Sorgen und Wünsche äußern und Vorschläge machen können. "Denn leider wird der Kummerkasten am Eingang der Volkssolidarität nicht oder nur sehr selten genutzt", bedauert die engagierte Frau. Sie äußerte die Hoffnung, dass die Schwellenangst vor dem Rathaus mit Fertigstellung des "Gemeindehauses" schwinden wird und sich dann mehr Senioren in die Sprechstunde wagen.

Als letzten Punkt auf ihrer Agenda hat die Seniorenbeauftragte die langfristige Planung von Vorträgen oder anderen Veranstaltungen.

So steht schon der Wanderplan 2017 des Seniorenbeirates fest: Ende April, eventuell am 22.4., soll mit einer kurzen Tour um den Seddiner See bei Michendorf (etwa 11Kilometer, leichte Strecke) begonnen werden.

Im Juni, angedacht ist der 17.6., könnte der Hohenauer See bei Rathenow umrundet werden (etwa 23 Kilometer, leichte bis mittelschwere Strecke).

Eine dritte Wanderung ist im August geplant, entweder ins Bagower Bruch oder eine Rundwanderung um den Riewendsee von Päsin aus. Bei allen Wanderungen ist eine Rast in einer Gaststätte eingeplant. Die Anreise wird, je nach Teilnehmerzahl mit Privat-PKW oder Bus erfolgen.

Der Unkostenbeitrag beläuft sich bei Privatautos auf 30 Cent pro Kilometer (geteilt durch die PKW-Insassen), zahlbar an den Fahrzeughalter. Bei einer größeren Teilnehmerzahl wird ein Bus organisiert. Die Kosten werden dann durch alle angemeldeten Teilnehmer geteilt. Dies ist nur bei einer Voranmeldung von sechs bis acht Wochen möglich.Änderungen des Programms sind ebenso möglich und Vorschläge werden auch gerne entgegen genommen.