Potsdam (dpa) Der Begriff Spreewald wird mit der geplanten Kommunalreform in Brandenburg womöglich doch nicht von der Kreiskarte verschwinden. "Natürlich kann es auch einen Kreis geben, der den Spreewald im Namen trägt. Diese Diskussion ist vollkommen offen", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in einem Interview der "Berliner Morgenpost" (Donnerstag). "Wir sind noch in einer frühen Diskussion", sagte Woidke.