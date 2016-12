Neuspender-Rekord im Knochenmarkspender-Register

artikel-ansicht/dg/0/

Ulm (dpa) Noch nie sind in Deutschland so viele Stammzellspender zur Hilfe von Blutkrebs-Patienten registriert worden wie in diesem Jahr. Fast 814 000 Menschen ließen sich 2016 erstmals typisieren, wie das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) mit Sitz in Ulm am Donnerstag mitteilte. Das sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von rund acht Prozent.