Zu Silvester:Â Schausteller-Gottesdienst in GedÃ¤chtniskirche

Berlin (dpa) Am letzten Tag des Jahres wird in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche (10.00 Uhr) gemeinsam mit dem Schaustellerverband ein ökumenischer Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. "Der traditionell jedes Jahr mit den Schaustellern stattfindende Gottesdienst soll in diesem Jahr die Rückkehr in die Normalität des Lebens für die Schausteller, die Akteure der City-West und für die Stadt erleichtern und den Jahreswechsel angemessen feiern", erklärte die evangelische Kirche am Donnerstag.