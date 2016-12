Captain Fantastic

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Leben in der Natur haben sich Ben Cash und seine Frau für sich und die Kinder frei gewählt. Über Jahre hinweg geht dies gut. Der Nachwuchs erfährt eine allgemeinbildende Erziehung, wie sie wohl in kaum einer Schule geboten wird. Doch dann erkrankt die Gattin an Depressionen und bringt sich schließlich um. Die Schwiegereltern, die schon den Auszug in die Wildnis verdammt haben, machen Ben klar, dass er bei der Beisetzung nicht erwünscht ist. Da die Zeremonie jedoch auch gegen den letzten Willen der Toten durchgeführt werden soll, erwacht in der Restfamilie kollektiv der Rebell. Mit einem alten Bus, der den Cashs als Basisstation gedient hat, fährt man durchs halbe Land, um der Frau und Mutter die letzte Ehre zu erweisen. Bei diesem Trip zurück in die Zivilisation erweist sich selbige jedoch als der größere Dschungel.