(MOZ) Wenn Herrchen oder Frauchen zur Arbeit gehen beginnt das geheime Leben ihrer tierischen Liebling. Sturmfreie Bude genießen eben auch Haustiere. Außer Max. Der kauert abwartend vor der Tür, bis seine geliebte Besitzerin wieder heimkommt. Und die schleppt eines Tages ein riesiges Wuschelding namens Duke an. Den hat sie aus dem Tierheim und der soll künftig für weniger Langeweile im Haus sorgen. Schnell beginnt Duke, Max wo er nur kann den Platz streitig zu machen. Doch der deutlich kleinere schlägt zurück und hat Duke eines Tages an der Angel. Entweder, es wird nach Max' Regeln gespielt, oder es geht zurück ins Tierheim. Das freilich lässt sich der Neue nicht gefallen und sucht sein Heil in der Flucht, bei der er Max versehentlich mitnimmt. So gelangen beide in den Untergrund, in dem eine Bande um das Kaninchen Snowball sich dem Kampf der Tiere gegen die Menschen verschworen hat.