Die Unfassbaren 2

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Knapp ein Jahr, nachdem die Vier Reiter einen großen Versicherungskonzern aufs Kreuz gelegt haben, soll nun eine Softwarefirma dran glauben. Die hat einen Chip entwickelt, der sich in jeden Computer der Welt haken und ihn übernehmen kann. Doch die perfekt inszenierte Show geht schief, jemand anderes hat die Kontrolle übernommen und die Reiter drohen, verhaftet zu werden. Bei ihrer Flucht landen sie nicht, wie geplant, in einem LKW, sondern in einer Restaurant - in Macau. Wie sie dort hingekommen sind ist siebst den Illusionskünstlern nicht klar. Fakt ist, dass sie hier einem Geschäftsmann gegenüberstehen, der genau jenen Chip haben will, um den es beim Auftakt ging. Sollten sich die Reiter weigern, wäre das ihr Ende. Und so müssen sie für einen ganz großen Coup improvisieren, um später einen noch größeren landen zu können.