(MOZ) Nate Foster ist beim FBI nicht unbedingt jener Typus Agent, der durch besonderes Draufgängertum auffällt. Und dennoch wird ausgerechnet er von Ermittlerin Zamparo für eine Undercover-Job ausgewählt. Eine Ladung radioaktives Material ist verschwunden und es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass es in den Händen von Rechtsradikalen gelandet ist. Foster soll die Bewegung unterwandern und den Verbleib des Stoffes ermitteln und, wenn notwendig, seinen Einsatz etwa in einer dreckigen Bombe, verhindern. Nate beginnt seine Nazi-Karriere bei einer Gruppe Skinheads. Doch schon bald zeigt sich, dass die nicht nur mit der Aktion nichts zu tun haben, sondern Foster hier auch unterfordert ist. So sucht und knüpft er Kontakte in politisch einflussreichere Kreise, will aber seinem Ziel nicht wirklich näherkommen. Ein Online-Radiomoderator scheint dann jener, den er gesucht hat. Und mit etwas finanzieller Unterstützung scheint der auch bereit zu sein, eine größere Aktion zu starten.

Mit seinem Debüt gibt Daniel Ragussis einen durchaus interessanten Einblick in einen Teil jener Strukturen, wie sie Rechtsradikale in den USA aufgebaut haben. Für den Mitteleuropäer gewöhnungsbedürftig ist dabei vor allem, wie offen Meinung und Symbole der Nazis in den USA öffentlich gemacht werden dürfen. Weniger direkt auf den Punkt kommt der Streifen jedoch beim Hauptplot. Fosters Deckung scheint bei den tumben Gesinnungskriegern nie in Gefahr und so lastet der größte Druck seitens seines Arbeitgebers auf ihm. Der verlangt nämlich Ergebnisse, die offensichtlich nicht so leicht zu beschaffen sind. Letztlich ist es der Undercover-Mann selbst, der die Initiative ergreift und damit einen Einsatz der Staatsmacht provoziert. Die ja durchaus auch hierzulande übliche Praxis erfüllt zwar von der Hauptaufgabe her gesehen ihren Zweck, das radioaktive Material zu beschaffen, dürfte aber ansonsten nicht unumstritten sein. Daniel Radcliffe macht seine Sache dennoch gut, wenngleich seine Mimik mehr Gefahr symbolisiert, als tatsächlich vorhanden ist.

Genre: Thriller; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 108 Minuten; Verleih: Ascot; Regie: Daniel Ragussis; Daniel Radcliffe, Tracy Letts, Toni Collette; (USA 2016)