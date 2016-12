artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Das russische Verteidigungsministerium schließt eine Explosion als Ursache für den Absturz der Tupolew Tu-154 mit 92 Menschen über dem Schwarzen Meer aus. Weder an den Opfern noch an den Wrackteilen seien Spuren von Sprengstoff gefunden worden. Das sagte der Leiter der militärischen Flugsicherheit, Sergej Bajnetow, am Donnerstag in Moskau.