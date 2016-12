Kuba voraus

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Norwegian Cruise Line hat von der Regierung der Republik Kuba die Genehmigung erhalten, ab März 2017 Kreuzfahrten nach Kuba durchzuführen. Internationale Gäste werden so die Möglichkeit haben, an Bord aller drei Marken des Unternehmens, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises, das kulturell und historisch reiche Land auf ausgewählten Kreuzfahrten zu besuchen und nicht nur die reiche Kultur, Geschichte und natürliche Schönheit Kubas kennenzulernen, sondern ganz besonders auch die Wärme und Gastfreundschaft seiner Bewohner zu erleben.

Das Unternehmen kündigte an, dass die erste Kreuzfahrt nach Kuba an Bord der Marina von Oceania Cruises am 7. März 2017 ab PortMiami ablegen wird. Ausgewählte Karibik-Routen werden Stopps in Havanna beinhalten, darunter viele mehrtägige Aufenthalte, damit die Gäste Havanna und die Umgebung erkunden können. Die Seven Seas Mariner aus der Regent Seven Seas Flotte wird Havanna im Rahmen von zwei Kreuzfahrten im April 2017 anlaufen.

Ab sofort sind auch die neuen Kuba-Kreuzfahrten an Bord der Norwegian Sky buchbar. Norwegian Cruise Line setzt damit das größte Schiff in der Region ein. Zu den Highlights der viertägigen Reisen ab/bis Miami gehören ein Aufenthalt über Nacht im Hafen von Havanna sowie ein Besuch auf Great Stirrup Cay, der privaten Bahamas-Insel von Norwegian Cruise Line.

Die Norwegian Sky läuft am Montag, den 1. Mai, zu ihrer ersten Fahrt nach Havanna aus. Nach ihrer Ankunft am Dienstagmorgen wird sie dort bis Mittwochabend im Hafen verweilen, so dass die Gäste ausreichend Zeit haben, auf einer Vielzahl von Landausflügen die reichen kulturellen Traditionen der Insel und ihrer Bevölkerung sowie die zum UNESCO Welterbe erklärte Altstadt von Havanna kennenzulernen. Diese Landausflüge entsprechen den Anforderungen des Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für amerikanische Reedereien und Reiseveranstalter in Kuba gelten.

Das Schiff legt danach einen Halt auf der kürzlich modernisierten privaten Bahamas-Insel Great Stirrup Cay ein.

Weitere Abfahrtstermine der Kuba-Kreuzfahrten sind der 8., 15., 22. und 29. Mai. Preise für die viertägigen Kreuzfahrten beginnen ab 619 Euro pro Person in der Innenkabine.