Berlin (dpa) Nach den jüngsten Fahndungserfolgen mit Bildern von Überwachungskameras sucht die Polizei erneut mit Fotos nach mutmaßlichen Straftätern. Am Donnerstag haben die Ermittler Fotos von vier Männern veröffentlicht. Diese sollen am 13. Dezember einen Supermarkt in Tempelhof-Schöneberg überfallen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anders als bei den vorherigen Fahndungen sind die Verdächtigen auf den Fotos maskiert. Sie sollen bei dem Überfall die Tageseinnahmen des Supermarktes erbeutet, Mitarbeiter bedroht und den Ladenbesitzer am Kopf verletzt haben.