Potsdam (dpa) Obwohl in Brandenburg kein weiterer Vogelgrippefall hinzugekommen ist, geben Experten keine Entwarnung. "Die landesweite Stallpflicht bleibt bestehen", erklärte Landestierarzt Stephan Nickisch am Donnerstag. Das Virus sei bei Wildvögeln nach wie vor weit verbreitet. Die Stallpflicht werde streng überprüft - auch bei kleineren Züchtern. Wer sich nicht an die Vorschriften halte, müsse mit Strafen von bis zu 30000 Euro rechnen, so der Veterinär.