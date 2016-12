Schon vor 800 Jahren wichtig

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Der 28. Dezember 1216 steht auf der Urkunde. An diesem Jahrestag ist die 800-Jahrfeier der Stadt Kremmen am Mittwoch zu Ende gegangen.

Vor 800 Jahren wurde Kremmen - wie Oranienburg, Zehdenick und acht weitere Gemeinden, die auf demselben Schriftstück des Bischofs von Brandenburg verzeichnet sind - zum ersten Mal urkundlich erwähnt. "Kremmen muss damals aber schon eine wichtige Ortschaft gewesen sein", erklärte Pfarrer Thomas Triebler beim feierlichen Abschluss des Jubiläumjahres in der Kremmener St.-Nikolai-Kirche. Denn der Bischof habe mit den elf Gemeinden wohl einmal die Grenzen seines Arbeitsbereiches (und seiner Einnahmequelle) festlegen wollen, und dazu müsste er die Ortschaften gekannt haben. Triebler vermutet, dass "eine gewisse Prosperität" vorhanden gewesen sein muss, da die Orte in der Lage waren, Kirchen zu bauen - wie die in Kremmen, zu der die Sakristei gehörte, die heute als ältester Raum aus dem 13. Jahrhundert noch erhalten ist. Kremmens Pfarrer freute sich darüber, dass in der heutigen Zeit, in der die Kirchengemeinde schon als Minderheit zu bezeichnen sei, Kirchen- und Bürgergemeinde dennoch an einem Strang zögen und Menschen bereit seien, sich für ihre Kirche im Ort einzusetzen - ebenso, wie es vor 800 Jahren der Fall war.

"Kremmen kann stolz auf das Erreichte sein und optimistisch in die Zukunft blicken", zeigte sich Landrat Ludger Weskamp (SPD) überzeugt. Ebenso sei der Landkreis stolz, Kremmen bei sich zu wissen. "Seit mindestens 800 Jahren leben hier Menschen zusammen, die arbeiten, wohnen, zusammenhalten", so Weskamp. "Andere sind längst untergegangen. Da muss doch in Kremmen was richtig gemacht worden sein, denn Vertrauen und Zusammenhalt müssen gepflegt werden."

Die Feiertage im Juli würden den Kremmenern wohl noch lange im Gedächtnis bleiben, meint Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos). Er dankte vor allem den Einwohnern im Sanierungsgebiet, dass sie die Kremmener Altstadt werterhielten. Rathaus, Scheunenviertel, Bahnhof und hoffentlich auch irgendwann das Klubhaus machten Kremmen zu einer attraktiven Stadt, so Koop. Er würdigte diejenigen persönlich, die sich oft über viele Jahre ehrenamtlich für die Kremmener Belange einsetzen.

Das Blockflötenensemble und der Posaunenchor Kremmen umrahmten die Festreden mit alter und neuer Kirchenmusik. Zudem nahm Bürgermeister Klaus-Jürgen Sasse (SPD) seinen Abschied vorweg, indem er sich bei den Kremmenern bedankte. Mit einem Empfang klang der Abend aus.