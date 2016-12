artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich eineinhalb Wochen nach dem Lkw-Anschlag für mehr Videoüberwachung an öffentlichen Orten ausgesprochen. "Ich hoffe, dass es in dieser Frage Bewegung gibt", sagte Müller am Donnerstag der RBB-Abendschau. Straftaten könnten dadurch nicht verhindert werden, aber sie könnten deutlich schneller aufgeklärt werden. Müller meinte, es sei auch ein Wert, "dass man die Täter möglichst schnell bekommt und damit möglicherweise nachfolgende Straftaten verhindern kann, wenn man die Straftäter festsetzt." Wichtig sei ein in sich geschlossenes Konzept, betonte der SPD-Politiker. Das beinhalte auch präventive Maßnahmen wie Sozialarbeit.