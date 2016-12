Spenden ermÃ¶glichen Lichterglanz

artikel-ansicht/dg/0/

Vor allem bei Chor- und Orchesterkonzerten fällt auf, dass es in Eberswaldes imposantestem, im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts errichteten Gotteshaus an ausreichend hellen künstlichen Lichtquellen fehlt. Die Musiker müssen sich mächtig anstrengen, die Noten auf den Blättern vor ihnen zu erkennen, das Publikum sitzt im Halbdunkel. Auch bei den sonntäglichen Gottesdienstes liegt die Kirche meist in einem Dämmerzustand. "So richtig gut beleuchtet ist es hier nur an schönen Sommertagen, wenn die Sonnenstrahlen durch die Fenster fluteten", sagt Pfarrer Hanns-Peter Giering. Dies zu verbessern, sei schon lange ein großer Wunsch innerhalb der gut 2400 Mitglieder zählenden Stadtkirchengemeinde. Dank einiger Großspenden von Geldgebern aus der Gemeinde, die anonym bleiben wollten, rücke die Erfüllung dieses Wunsches in greifbare Nähe, sagt der Pfarrer. Von den benötigten etwa 60 000 Euro seien bereits fast zwei Drittel zusammen, freut er sich.

Es sei anzunehmen, dass die Beleuchtungsanlage zuletzt Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre erneuert worden sei. Damals habe das Kirchenschiff eine frische Farbgebung verpasst bekommen. In diesem Zuge sei wohl auch die Lichttechnik komplett überarbeitet worden. "Einige Teile dürften noch museumsreifer sein. Manche der Glühlampen stecke noch in Keramikfassungen", berichtet Hanns-Peter Giering. Sie seien lange vorher installiert worden - und stammten vielleicht sogar aus der Zeit, als die Kirche wie das Stadtzentrum ans Stromnetz angeschlossen worden sei.

Wann dies war, weiß Birgit Klitzke, die Leiterin des Museums. "Irgendwann nach dem 1. November 1906, dem Tag, als das Städtische Elektrizitätswerk in Betrieb genommen wurde und die Elektrifizierung Eberswaldes begann", hat sie einer 2006 erschienenen Chronik der damaligen Stadtwerke Eberswalde GmbH entnommen.

Zur Grundausleuchtung des Gotteshauses sind um die 50 Lichtquellen unterschiedlicher Stärke in Betrieb. Die zehn größten Lampen hängen im Mittelgang des Kirchenschiffes und gleichen in ihrer Leistungsfähigkeit Funzeln. An der Zahl der Leuchtpunkte soll sich wenig ändern, an ihrer Qualität hingegen viel. "Wir werden die Anlage auf LED-Technik umstellen lassen", kündigt der Pfarrer an. Dies spare auf Dauer Kosten, weil weniger Strom verbraucht werde. Das Kirchenschiff soll zukünftig durch dreiarmige Leuchter erhellt werden, die sich so verstellen lassen, dass sie auf Wunsch nach oben, nach unten oder in beide Richtungen strahlen. Für die Seitenschiffe ist der Einbau einer Ausstellungsbeleuchtung vorgesehen. Bisher leiden die vielfältigen Schauen darunter, dass es in den Gängen eigentlich immer dunkel ist.

Die überwältigende Resonanz auf den Spendenaufruf hat Hanns-Peter Giering und seine Mitstreiter vom Gemeindekirchenrat ermutigt, darüber nachzudenken, das Beleuchtungsprojekt zu erweitern. "Wir lassen gerade prüfen, ob es finanziell vertretbar wäre, den Altarraum mit speziellem Bühnenlicht auszustatten", verrät der Pfarrer. Noch sei offen, ob auch dies ermöglicht werden könne. Einige der Methusalem-Lampen sollen übrigens für die obere Empore wiederverwendet werden.

Wann mit dem Austausch der Beleuchtungstechnik begonnen wird, hat nicht die Stadtkirchengemeinde allein zu entscheiden. "Wir hoffen sehr, dass wir die Arbeiten noch im Winter durchführen lassen dürfen", sagt Hanns-Peter Giering. Dann würde die Maria-Magdalenen-Kirche schon zu Ostern in neuem Licht erstrahlen. Bevor es losgehe, sei jedoch die denkmalrechtliche Genehmigung abzuwarten. Der Antrag sei gestellt worden, sobald über das Vorhaben Klarheit herrschte.

Spendenkonto des Kirchlichen Verwaltungsamtes: die IBAN DE30520604100403901742, BIC GENODEF1EK1, Zahlungsgrund: 8003/0110 Licht