Bewusstes Einkaufen

"Umtausch ist immer eine Kulanzaktion", betont Ines Knüppel, Filialleiterin des Naturkaufhauses in der Bahnhofs-Passage. In den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufhauses ist festgehalten, dass innerhalb von acht Tagen eine Geld-Zurück-Garantie besteht. Danach können Kunden zeitnah Ware gegen Ware tauschen oder einen Gutschein für das Zurückgebrachte erhalten.

"Umtausch heißt, wir führen die Ware wieder ordnungsgemäß dem Verkauf zu", sagt Ines Knüppel. Das heißt, es gehe um ungetragene Originalware, ausgeschlossen seien Waren des täglichen Gebrauchs, wie Kosmetik und Lebensmittel. Seit Weihnachten wurde noch nicht viel umgetauscht. "Unsere Kunden kaufen doch sehr bewusst", erklärt sie. Einige hätten aber in den vergangenen Tagen schon Gutscheine eingelöst.

In der Boutique "La Simona" ist das nicht der Fall. "Weihnachten ist ja erst ein paar Tage her. Ich denke eher, dass Gutscheine in der Frühjahrsmode eingelöst werden", vermutet Mitarbeiterin Kerstin Gäbler. Wenn Ware ungetragen und nicht beschädigt ist, wird sie auch zurückgenommen und gegen eine andere Größe oder Gutscheine getauscht. Darauf, dass eine Barauszahlung in dem Fall nicht möglich ist, werden die Kunden schon beim Kauf hingewiesen.

Schlafanzüge, Nachthemden, BHs, Slips, Oberbekleidung, Jeans, Strumpfhosen - solange es in Originalverpackung ist, kann im Laden "Hautnah" Gekauftes auch umgetauscht werden. Seit Weihnachten ist dies allerdings noch nicht oft passiert. Mitarbeiterin Winnie Dürre erklärt sich das damit, dass die Männer immer besser vorbereitet seien, wenn sie in dem Geschäft etwas für ihre Frauen kaufen.

Anders sieht es gegenüber im Laden "Leder Point - Taschen und Accessoires", ebenfalls in der Bahnhofs-Passage, aus. Die Männer würden kaum noch allein kommen, um Geschenke zu besorgen, sondern gemeinsam mit ihren Frauen einkaufen. Deshalb werde auch dort kaum Ware umgetauscht.

Im Bekleidungsgeschäft "Eisenwerk" wurden dieser Tage bereits viele Gutscheine eingelöst, der Umtausch hielt sich hingegen in Grenzen. Janine Eisfeld könnte sich vorstellen, dass das mit der Beratung, die man im Gegensatz zum Onlinekauf hat, zusammenhängt. Auch im "Eisenwerk" gibt es kein Geld zurück, jedoch aber andere Ware oder eine Gutschrift. Dafür sollten Kassenbon und auch Preisschild aufgehoben werden. Bei Geschenken könne man das Preisschild schließlich auch separat aufbewahren.

Im "Stock Store Jeans Discount" wird der Umtausch immer mit dem Händler abgesprochen. Dort werden die Kunden darauf hingewiesen, dass sie Bon und Preisschild aufheben sollen. Meistens werde aufgrund der falschen Größe umgetauscht. Gibt es in keiner der Filialen eine passende Größe, kommt es zur Gutschrift. Solange die Ware noch im Sortiment ist, stehen die Chancen für einen Umtausch gut. Wer aber im Hochsommer ein Langarmhemd umtauschen will, hat schlechte Karten.