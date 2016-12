Zum Fest das Schwein des Wassers

artikel-ansicht/dg/0/

In der Fischerei Zahn in Schwedt werden die Fische frisch aus der Wanne geholt und auf Wunsch noch ausgenommen. Beliebt ist in der Oderregion das süßliche Gericht des Karpfens in Fliedermus. "Ich hoffe, dass diese Tradition noch eine Weile erhalten bleibt", sagt Zahn, obwohl er bemerkt, dass seine jüngeren Kunden diese Art der Zubereitung mehr und mehr vergessen. "Relativ einfach ist der Karpfen auf dem Gemüsebett. Ein bisschen Salz und Pfeffer dazu - und ab in die Backröhre", sagt der Fischermeister.

Neben den kleineren Karpfen aus der Angermünder Zucht hat er am Donnerstag auch ein ganz großes Exemplar aus der Oder auf der Waage. Mehr als dreizehn Kilogramm wiegt der Fisch. Dessen Alter schätzt Zahn auf etwa 14 Jahre. "Der wird zerteilt und dann stückeweise verkauft", sagt der Fischer.

Tradition hat übrigens auch, sich eine Schuppe des Karpfens im Portemonnaie aufzubewahren: "Damit das Geld nicht ausgeht", sagt Zahn.

Fischerei Helmut Zahn am Kanal in Schwedt, am 31. Dezember von 9 bis 12 Uhr geöffnet