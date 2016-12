Musikalisches FrÃ¼hjahr

artikel-ansicht/dg/0/

In der Waldkirche Lobetal tritt zu den "Siebenklang"-Musikfestspielen auch die britische Sängerin Birdy auf, die 2014 einen Echo in der Kategorie "Rock/Pop international" gewann.

Das Programm der 11. Bernauer Musikfestspiele "Siebenklang" steht fest. 2017 startet Siebenklang bereits im April und wird richtig international. Aus sieben verschiedenen Ländern werden großartige Musiker und Sänger nach Bernau reisen.

Das Auftaktkonzert "Leise Zeichen" mit dem großen Chansonnier Klaus Hoffmann findet am 8. April im Audimax statt. Er wird von seinem langjährigen Freund Hawo Bleich am Flügel begleitet. Und auch das Konzert mit dem A Cappella Ensemble "Sjaella" wurde in den Monat April vorgezogen. Für das Konzert mit den jungen Damen, die alle noch studieren, als Ensemble aber bereits seit einigen Jahren einen Preis nach dem anderen abräumen, zieht Siebenklang noch einmal in die interessante Fachwerkkirche nach Lobetal.

Wie die unvergesslichen Neil Young Klassiker wie zum Beispiel "Helpless", "Hey, Hey, My My" oder "Harvest Moon" im Jazzgewand klingen, kann man mit der fantastischen schwedischen Sängerin und Pianistin Ida Sand im Ofenhaus erleben.

Wie so oft in den vergangenen Jahren konzentriert sich Siebenklang auf besondere Stimmen- beziehungsweise Stimmenvielfalt. Eine spannende musikalische Begegnung in dieser Hinsicht verspricht das Konzert am 11. Mai im Wasserturm mit den beiden seelenverwandten Musikern Jasper Libuda, dessen Stimme der Kontrabass ist, und dem Countertenor Orlando zu werden.

Mit dem Konzert am 13. Mai möchte der Veranstalter die Idee weiter verfolgen, möglichst immer wieder auch neue Orte als Konzertstätten für Siebenklang zu entwickeln. So erlaubt sich Siebenklang 2017 einen Abstecher in die interessante Umgebung von Bernau und gastiert in Bogensee. Das riesige Gelände der ehemaligen FDJ Jugendhochschule ist seit Jahren ungenutzt. Nun wird sich der Kultursaal im Haus Bogensee für eine bunte Sängerschar aus den verschiedensten Ländern dieser Erde öffnen. "The Cast - Die Opernband" nennen sich die jungen Leute aus den USA, Kanada, Chile und Deutschland, die mit ihren hinreißenden und unkonventionellen Programmen dafür bekannt sind, auch den letzten Opernskeptiker in einen wahren Opernfan verwandeln zu können.

In Frankreich bereits ein Star ist die junge Sängerin Alejandra Ribera, die in Kanada als Tochter argentinisch-schottischer Eltern geboren wurde und in ihren Songs ihre ganzenmultikulturellen Prägungen zum Ausdruck bringt. Am 21. Mai spielt sie mit ihrer Band im Marstall auf Schloss Börnicke.

Zum großen Abschlusskonzert der Siebenklang-Musikfestspiele in der Waldkirche Lobetal, mit dem die Bethel Stiftung Lobetal ihr 150. Bestehen feiert, kommt am 27. Mai die 20 Jahre alte Sängerin Birdy aus Großbritannien nach Deutschland. Die Echo-Preisträgerin "Rock/Pop international" des Jahres 2014 konnte sich mit ihrem neuen Album auch 2016 wieder in den Charts platzieren und kann auf weltweit elf Millionen verkaufter Alben und 500 Millionen Youtube-Views verweisen. Freuen kann man sich auf ein spannendes, abwechslungsreiches, musikalisches Frühjahr.

Karten für die Siebenklang-Festspiele gibt es im Internet unter www.public-tickets.de, unter Telefon 03337 425730 oder in der Touristinformation Bernau und der Theaterkasse in der BahnhofsPassage.