Rosneft Ã¼bernimmt PCK-Mehrheit

Schwedt (MOZ) Der russische Ölriese Rosneft ist ab Januar Mehrheitsgesellschafter der PCK Raffinerie in Schwedt (Uckermark). BP hat seinen Anteil von 18,75 Prozent in einem Tauschgeschäft nun auch offiziell überschrieben, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Rosneft hält damit künftig 54,17 Prozent an PCK. Schon Ende 2015 hatte der französische Energiekonzern Total seine Anteile an der Schwedter Raffinerie (16,67 Prozent) an Rosneft verkauft. Der russische Ölkonzern kontrolliert mit der Beteiligung an drei Raffinerien künftig zwölf Prozent der Kapazitäten in Deutschland.