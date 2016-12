Handel global

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Globalisierung ist ganz links und ganz rechts im politischen Spektrum ein Lieblingsfeind. Mit dem Wahlsieg von Donald Trump kann in der größten Volkswirtschaft der Welt das Zurückdrehen der Globalisierung, etwa durch das Aufkündigen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens, zu Regierungshandeln werden. Und bisherige Warenströme, wie den Export von Autos aus Mexiko in die USA, durchschneiden.

Was Globalisierung gerade für Deutschland bedeutet, zeigen die Zahlen der Deutschen Bahn. Das bundeseigene Unternehmen hat 40 000 Container zwischen Deutschland und China bewegt. Und was wird zuallererst transportiert? Autoteile aus Deutschland nach Asien, Textilien aus Asien nach Deutschland. Was bedeutet: An diesem Austausch hängen viele Arbeitsplätze in der so wichtigen Automobilindustrie. Und als Konsumenten profitieren wir von niedrigen Lohnkosten, die Tausende Kilometer entfernt anfallen. Weshalb viele von uns sich modisch regelmäßig neu erfinden können.

Wenn tatsächlich der grenzüberschreitende Handel Stück für Stück eingeschränkt wird, ist das nicht nur schlecht für die Bahn, die viel investiert hat, um bis 2020 auf 100 000 Container im China-Geschäft zu kommen. Es würde buchstäblich jeder zu spüren bekommen.