Lofts auf dem Armenfriedhof

Berlin (MOZ) An der Landsberger Allee sollen 600 neue Wohnungen entstehen. Doch bevor gebaut werden kann, müssen Archäologen in der Baugrube bis zu 4000 Skelette bergen. Sie erzählen die bisher noch recht unbekannte Geschichte von Berlins größtem Armenfriedhof.

Eine Baustelle vor dem Balkon ist selten schön. Aber die Bewohner der schicken neuen Lofts an der Pufendorfstraße in Friedrichshain schauten im Herbst von ihren Balkon plötzlich nicht auf Bagger, sondern auf Skelette. In Holzkisten lagen sie in langen Reihen im Bausand aufgebahrt, der Tiefe des lehmigen Boden entrissen.

Was für die einen nach Gruselfilm klingt, ist für Archäologe Gregor Döhner ein wahrer Schatz. Seit dem Sommer hat er mit seinen Kollegen der Berliner Grabungsfirma "archaeofakt" auf dem Gelände gegenüber dem Klinikum Friedrichshain Gebeine von bis zu 4000 Toten freigelegt.

Sie wurden von 1832 bis 1881 auf dem Armenfriedhof bestattet. Dass dieser sich an der heutigen Landsberger Allee unweit vom Platz der Vereinten Nationen befand, war längst aus dem Bewusstsein der Stadt getilgt. Erst die Baupläne eines Hamburger Investors, der auf dem 17 500 Quadratmeter Bauland 600 Apartments errichten will, brachten die Leichen im Keller ans Tageslicht. "Für uns ist das eine historische Quelle, die wir auswerten können", sagt Archäologe Döhner. Denn von Berlins größtem Armenfriedhof gibt es weder Kupferstiche noch Dokumente. "Für die Ärmsten der Stadt hat sich schon damals niemand interessiert", sagt der Grabungsleiter. "In den alten Kirchenbüchern findet man häufig nicht einmal Angaben zu Geschlecht und Alter, geschweige denn zu den Todesursachen." Dabei könnte man anhand ihrer Sterbegeschichten viel über die Sozialgeschichte der Stadt erfahren. Körpergröße und Zahnstatus sagten etwas über die damaligen Lebensbedingungen aus, zum Beispiel, ob Mangelernährung herrschte. Am Zustand der nun entdeckten Knochen sieht der Wissenschaftler, dass es damals schon eine regelmäßige Armenversorgung in der Stadt gab. "Es war die Zeit der zweiten Industrialisierung. Viele Arme vom Land versuchten ihr Glück in der Stadt." Wer obdachlos war oder im Armenhaus starb, sei nicht nur anonym und ohne Zeremonie beigesetzt worden, sondern musste auch damit rechnen, auf den Seziertischen der Charité zu landen, so Döhner. So fanden er und sein Team auch deckellose Holzkisten, die jeweils Überreste von bis zu fünf Anatomieleichen bargen. Epidemien in der Stadt führten dazu, dass die Zahl der Leichenöffnungen im 19. Jahrhundert deutlich anstieg. Eine Zeit, in der sich die Charité zum weltweit führenden Zentrum der Humanmedizin entwickelte.

Dass der Berliner Magistrat das Gelände am Landsberger Tor, damals noch Stadtgrenze, zum Armenfriedhof auserkor, ist aber auch einer Cholerawelle geschuldet, der 1832 unzählige Menschen zum Opfer fielen. So wurde das Grundstück fortan der größte Begräbnisplatz dieser Art in Berlin. "Dabei war das Gelände für Bestattungen eigentlich wenig geeignet", erklärt Döhner. Weil es nach Nordwesten steil anstieg, mussten die Grabgruben terrassenförmig angelegt werden. Doch da die Gräber weder Markierungen noch Umfriedungen aufwiesen, wirkte das Gelände eher wie eine grüne Wiese.

Die Skelette werden nun auf den Friedhof in Plötzensee umgebettet. Ein Teil wird im Depot der Berliner Bodenfunde eingelagert. Auch für nachfolgene Generationen, erklärt Döhner. "Die haben dann vielleicht ganz andere Forschungsmethoden, von denen wir heute noch gar nichts wissen."