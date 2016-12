KÃ¼nstlerische LuftbrÃ¼cke

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Heutzutage sind sie edel gerahmt, gut beleuchtet und hoch versichert - die Bilder berühmter amerikanischer Fotografen wie Diane Arbus, Larry Fink und Larry Clark, die derzeit im C/O Berlin zu sehen sind. In den 1970er- und 1980er-Jahren war das anders. Auch damals schon waren in Berlin ab und an Fotografien aus den USA zu sehen, die jedoch einfach in Pappen verschickt und im Ausstellungsraum an die Wand gepinnt wurden. Das mag daran liegen, dass die Fotografen damals noch nicht so bekannt waren, zeigt aber auch, dass das Medium noch weit vom heutigen Status als Kunstform entfernt war.

Jugend hier wie dort: C/O Berlin zeigt unter anderem Fotografien von Larry Fink, einem amerikanischen Fotografen, der auch in Kreuzberg ausstellte. 1977 entstand das Bild unter dem Titel „New York Magazine Party“

Die 1976 von dem Berliner Fotografen Michael Schmidt gegründete Werkstatt für Photographie in Berlin-Kreuzberg sollte dazu beitragen, dass sich das ändert. Angegliedert an die Volkshochschule Berlin-Kreuzberg, verstand sie sich als Ort der Erwachsenenbildung, an dem Amateure mit Experten zusammenkommen, sich fortbilden und austauschen konnten. Dabei stand nicht nur die Technik im Fokus, sondern auch die inhaltliche Debatte über Fotografie. In Workshops wurde das Handwerk erlernt und gleichzeitig theoretisch weiterentwickelt.

Gleichzeitig wurden Fotos ausgestellt - nicht nur aus West-Berlin. Von langer Hand wurde eine Ausstellung mit DDR-Fotografen vorbereitet, die letztendlich aus ungeklärten Gründen nicht stattfinden durfte. Die Werkstatt-Mitglieder behalfen sich schließlich damit, dass sie statt der Fotografien Seiten des Ausstellungskataloges zeigten.

Mitten im Kalten Krieg schafften es die Kreuzberger außerdem, Fotos aus den USA in die West-Berliner Enklave zu holen. Amerikanische Fotografen stellten in der Werkstatt am Checkpoint Charlie nicht nur ihre Bilder aus, sondern gaben auch Workshops. Gefördert wurden die künstlerischen Kontakte durch das amerikanische Kulturzentrum im Amerika-Haus am Zoo, heute Sitz des C/O Berlin.

Die Ausstellung "Kreuzberg - Amerika" zeigt einerseits Serien bekannter amerikanischer Fotografen, die damals in Kreuzberg ausgestellt wurden, und andererseits Werke von Angehörigen der Werkstatt - Fotografen, Dozenten und Gäste.

Charakteristisch für die Schau ist eine größtenteils dokumentarische Herangehensweise an Menschen und Stadtlandschaften, die in unterschiedliche Milieus und Lebensweisen der 1970er- und 1980er-Jahre führt.

Christa Mayer etwa fotografierte ihre eigenen Patienten, die unter psychischen Krankheiten litten. Die Bilder verströmen auch ohne dieses Wissen eine eigentümliche Nähe der Porträtierten zur Fotografin. Gleichzeitig erwidern die Personen den Blick der Kamera meist nur indirekt, haben teilweise etwas Abwehrendes an sich. So sitzt eine blonde Frau in einer beinahe kindlichen Haltung mit verschränkten Armen auf dem Stuhl, den Blick gesenkt.

Anders die Menschen, die Werkstatt-Gründer Michael Schmidt in Büros und zu Hause porträtierte. Auf einem Foto präsentiert sich der brave Beamte des Bezirksamtes streng und offiziell. Auf dem nächsten hat sein Sohn zu Hause zutraulich den Kopf an die Schulter des nun entspannt wirkenden Mannes gelegt. Noch anders die Sozialarbeiterin, die sich schon am Schreibtisch locker hält und sich zu Hause auf dem Sofa fläzt. So porträtiert Michael Schmidt eine Zeit zwischen Blümchentapeten und Biedermeier, die langsam ihre Steifheit verliert.

Bilder einer nach Freiheit strebenden Jugend ziehen sich durch die Ausstellung. Larry Fink etwa lichtete junge Menschen beim Feiern ab. Das Bild eines Mädchens, das einem anderen die Kaugummiblase mit der Hand zerschlagen will, wirkt unbefangen, fast naiv gegen das, was es sonst noch zu sehen gibt.

Bilder, die ob ihres unverfrorenen Blickes nachdenklich und traurig machen. Gundula Schulze Eldowy zeigt Akte, die eine verstörende Verletzlichkeit offenbaren. Der magere Mann etwa, der nur mit Pantoffeln bekleidet breitbeinig auf dem Bett sitzt, hinter ihm auf einem Regal aufgereiht Flaschen diverser Alkoholika.

Brutal-ernüchternde Bilder aus den USA sind von Larry Clark zu sehen, der Einblicke in eine kriminelle Drogenszene gibt. Halb nackte Jugendliche, die sich eine Spritze setzen. Daneben ein junger rauchender Mann mit einem Baby auf dem Bauch.

"Kreuzberg - Amerika" ist Teil einer Kooperation mit dem Museum Folkwang in Essen und dem Sprengel Museum Hannover. Alle drei Orte beleuchten Aspekte der einflussreichen Kreuzberger Fotoschule, die bis 1986 existierte. Unter dem Titel "Das rebellische Bild" setzt sich das Essener Museum mit der Werkstatt für Photographie und der Folkwang-Szene als zentrale Orte für die junge zeitgenössische Fotografie auseinander. In Hannover wird unter der Überschrift "Und plötzlich diese Weite" ein Blick auf Publikationen, Institutionen und Ausstellungen geworfen, die den transatlantischen Austausch förderten.

"Amerika - Berlin", bis 12.2, täglich 11-20 Uhr, C/O Berlin, Amerika Haus, Hardenbergstr. 22-24