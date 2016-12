Ohne klare Linie

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Entwicklung des Nachwuchses wird heutzutage nicht nur von Bekannten und Verwandten ständig bewertet, sondern auch Kinderärzte haben den staatlichen Auftrag erhalten, ihr Häkchen in einer genau durchdeklinierten Checkliste zu setzen. Auf diese Weise sollen gravierende Defizite frühzeitig erkannt werden. Und es bleibt noch genügend Puffer, um mit Therapien gegensteuern zu können. So zumindest die Theorie.

In der Praxis wird diese klare Linie jedoch immer wieder aufgeweicht. Unterschiedliche Ratschläge führen zu einer Überforderung der Eltern. Bestes Beispiel sind Sprachstörungen. Hier empfehlen manche Experten, noch im Krippenalter eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, andere wiederum raten zur Gelassenheit. Was jedoch kaum thematisiert wird, sind die sozialen Ursachen. Sprachförderung ist in erster Linie eine Aufgabe der Mütter und Väter. Wenn es hier zu langjährigen Versäumnissen kommt, haben Fachleute kaum noch eine Chance, diese Rückstände aufzuholen. Die Folgen spüren letztlich die Kinder.

Es ist daher dringend erforderlich, bei Sprachproblemen schnell eine Ursachenforschung zu betreiben und die Eltern notfalls an die Hand zu nehmen. Auch sollten Erzieher genauer hinschauen.