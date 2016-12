Konzept fÃ¼r Wolfszentrum vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Schorfheide (MOZ) Das künftige Wolfsinformationszentrum des Landes im Barnim will mit einer multimedialen Ausstellung alle Sinne der Besucher erreichen. Es gehe darum, sachlich zu informieren sowie kursierende Klischees aufzugreifen. Mit spielerischen und interaktiven Elementen solle auch jungen Menschen Wissen über die Rückkehr der Wölfe vermittelt werden, erklärte Imke Heyter, die Chefin des Wildparks Schorfheide, am Donnerstag bei der Vorstellung des Konzepts für die voraussichtlich Mitte 2018 startende Einrichtung.

In den Startlöchern: Wildparkchefin Imke Heyter und Ausstellungsmacher Ulrich Schwarz

Mit knapp einer Million Euro Fördergeld vom Land werde das Dachgeschoss des derzeitigen Wildpark-Besucherzentrums ausgebaut. Eine noch zu errichtende Rampe führe die Besucher dann barrierefrei in den 200 Quadratmeter großen Ausstellungs- und Seminarraum. In fünf Themenkomplexe werde die Schau dort gegliedert sein - von den Vorurteilen über den Wolf über sein Jagd- und Sozialverhalten bis hin zu seinen Beziehungen zu den Menschen und den Möglichkeiten für ein gutes Miteinander trotz bestehender Konflikte. Lebenswelt und Verhaltensmuster des Räubers sollen in Text, Bild und Ton erfahrbar sein.

Überlegt hat sich das Ulrich Schwarz, renommierter Ausstellungsmacher und Professor an der Berliner Universität der Künste. "Wir verzichten auf jede Romantisierung, wollen die Geschichte des Wolfs zwischen Verachtung und Verherrlichung zeigen", erklärte er. Ausgestopfte Tiere werde man in der Ausstellung vergeblich suchen. Schließlich leben im Wildpark derzeit 13 Exemplare der geschützten Räuber, die sich die Besucher anschauen könnten. "Ausstellung und Park gehören zusammen", betonte Schwarz.

Anlass für die Errichtung des Zentrums sind mit der Rückkehr des einst ausgerotteten Raubtiers verbundene Sorgen und Ängste unter anderem bei Tierhaltern. Auch für sie soll der Wildpark künftig eine Anlaufstelle etwa bei Fragen zum Herdenschutz sein. Welche Experten vor Ort ansprechbar sein werden, blieb am Donnerstag noch offen. Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) erinnerte zwar daran, dass das Land demnächst zwei Wolfsmanager einstelle. Deren Dienstort werde jedoch Potsdam sein.

Für Imke Heyter, bekennende Wolfsfreundin, aber auch Schafhalterin und Inhaberin des Jagdscheins, habe Deutschland im Umgang mit dem Wolf eine Vorbildfunktion. "Wir können schlecht mit dem Finger auf Afrika und den dortigen Umgang mit Wildtieren zeigen, wenn wir hier einfach so Wölfe abschießen", gab sie zu bedenken. Ihr Anliegen sei es, auf Ängste einzugehen. "Wir hoffen, dass es uns mit dieser deutschlandweit einmaligen Einrichtung gelingt, zwei Welten zusammenzubringen."