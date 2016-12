Politische Sprache an den Grenzen des Anstands

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Sigmar Gabriel glaubt, uns werde die Luft genommen. "Manchmal ersticken wir in Formeln der politischen Korrektheit", sagt der SPD-Chef. Ursula von der Leyen findet, "politische Korrektheit" habe den Vertrauensverlust in die Politik verschärft. Und Grünen-Politiker Winfried Kretschmann sagt: "Wir dürfen es mit der Political Correctness nicht übertreiben." Es scheint egal zu sein, welcher Partei jemand angehört: Solange er nur glaubt, sich so beim Wähler anzuschmiegen, schlägt er auf "politische Korrektheit" ein.