Polizeibericht Schwedt vom 29.12.2016

Schwedt. Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Mittwochabend mitgeteilt, dass sich mehrere Personen auf dem Dach der ehemaligen „Uckermark-Passagen“ in der Friedrich-Engels-Straße befinden. Vor Ort konnten keine Personen mehr ausgemacht werden. Dafür entdeckten die Beamten auf dem Dach ein Lagerfeuer von zirka einem Meter Durchmesser. Es wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Kriminalpolizei der Inspektion ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Prenzlau. In der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte, in einen Mercedes Sprinter einzubrechen, der in der Geschwister-Scholl-Straße geparkt war. Dessen Türen hielten jedoch den Aufbruchsversuchen stand. Die Täter gaben letztlich auf. Sie hinterließen einen Schaden von 300 Euro.