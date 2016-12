Polizeibericht Bernau vom 29.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Acht Frauen und Männer waren in der Nacht zum Donnerstag in einer Gaststätte an der Brandenburger Allee in eine Schlägerei verwickelt, bei der ein 26-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Drei weitere der zwischen 18 und 33 Jahre alten, der Polizei hinlänglich bekannten Beteiligten erlitten leichte Blessuren. Jetzt wird gegen alle wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Noch ist nicht bekannt, was den Streit ausgelöst hat. Einen politischen Hintergrund schließt die Polizei aber bislang aus.

Fahrraddieb steht unter Drogen

Eberswalde. Wegen Diebstahls und wegen Fahrens unter Einwirkung berauschender Mittel muss sich ein 30-Jähriger verantworten, der am frühen Donnerstagmorgen an der Templiner Straße ein Fahrrad entwendet hatte. Auf ihn war die Polizei durch aufmerksame Zeugen der Tat aufmerksam geworden. Bei seiner vorläufigen Festnahme wirkte der Mann alles andere als nüchtern. Der Grund dafür zeigte sich bei einemDrogenschnelltest.

Berlin. Wegen eines Fahrradkorsos kann es heute zwischen 20 Uhr und Mitternacht zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in der gesamten Berliner Innenstadt kommen.

Verkehrstipp