Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 29.12.2016

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540903/

An der Einmündung der Straße Am Klingethal in die Kieler Straße hat es am Mittwochnachmittag um 16.50 Uhr gekracht. Eine 51-jährige Frau war mit ihren VW Golf von der Kieler Straßein die Straße Am Klingetal nach links abgebogen. Doch geriet sie dabei in den Gegenverkehr und stieß mit einem an der Ampel wartenden VW Golf zusammen, dessen Fahrerin in die Kieler Straße hatte abbiegen wollen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei der 51-Jährigen. Ein Atemalkoholtest offenbarte dann auch den Wert von 2,93 Promille. Den Führerschein stellten die Beamten umgehend sicher. Jetzt laufen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr in Verbindung mit einem Verkehrsunfall. Die Feuerwehr musste am Mittwochabend gegen 21 Uhr in die Spiekerstraße ausrücken, wo eine Garage in Brand geraten war. Die Berufsfeuerwehr wurde dabei von sechs Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Mitte unterstützt. Die Feuerwehrleute löschten den Brand mit zwei Strahlrohren.

Am Donnerstagmorgen brannte in der Mixdorfer Straße ein Container. Die Feuerwehr wurde gegen 5 Uhr alarmiert. Nach dem Löschen des Brandes war der Container zerstört.

Feuerwehr