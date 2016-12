Ein paar Karten gibt es noch

artikel-ansicht/dg/0/

In Strausbergs einzigem Vier-Sterne-Hotel wird es natürlich wieder eine große Gala geben. "Der Wilde Westen" lautet diesmal das Thema im Burghotel The Lakeside. Das Personal werde entsprechend kostümiert sein, heißt es. Auch die Gäste könnten in passenden Kostümen erscheinen, ein Muss sei das natürlich nicht. 129 Euro kostet das Vergnügen, neben dem Galabüfett gehören Showeinlagen, Musik, Punsch am Feuer und Feuerwerk dazu. Vereinzelte Karten sind noch zu haben.

Wem das zu teuer ist, der kann die Silvesterparty im Volkshaus Strausberg-Nord besuchen. Dort werden für Schlemmerbüfett, Unterhaltung mit Remmi von Demmi, Mitternachtssekt und DJ 79 Euro verlangt. Ein paar Restkarten gebe es noch, sagt Torsten Altkuckatz.

Gefeiert wird auch wieder im Bürgerhaus Neuenhagen. Veranstaltet wird die Party unter dem Motto "Beswingt ins Jahr 2017" vom Restaurant "Morstein's". Für 110 Euro pro Karte gibt es nicht nur das Büfett, die Casino Swing-Band und Discomusik. Auch alle Getränke sind inklusive. Wer da noch mitfeiern möchte, der sollte rasch anrufen und sich um die wenigen Restkarten bemühen.

Einige wenige Restkarten sind auch für die Silvestergala im Kulturhaus Rüdersdorf noch verfügbar. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Die Welt ist schön, ihr müsst sie nur sehen".

Groß gefeiert wird einmal mehr in der Giebelseehalle im Ortsteil Petershagen. Veranstalter Hans-Joachim Batt kann sich über ein volles Haus freuen. Im Preis von 75 Euro sind neben Showprogramm, Essen und Musik auch die Getränke, außer Cocktails, enthalten.

"Ich hätte noch 30, 40 Tickets mehr verkaufen können, aber das geht einfach nicht", sagt Batt, der eine solche Party zum dritten Mal in der Giebelseehalle veranstaltet. Vorher hatte er das ebenfalls dreimal in der Altlandsberger Erlengrundhalle gemacht, in der wie im Vorjahr keine Silvesterparty steigt.

In den meisten Restaurants gibt es für Silvester keine Karten mehr. Lange ausgebucht sind beispielsweise das Gasthaus "Zur alten Linde" in Rehfelde, das griechische Restaurant "Kreta" am Dampfer in Strausberg, das Hotel Flora im Ortsteil Fredersdorf und der "Doppeldecker" am Strausberger Flugplatz. Auch das Landhaus Villago im Ortsteil Eggersdorf braucht keine Werbung mehr - die 85-Euro-Tickets sind allesamt weg. Im Brau- und Brennhaus auf dem Altlandsberger Schlossgut ist genauso keiner der 150 Plätze mehr frei, wie Nadine Groeger mitteilte. Eine große Party sei allerdings im ersten Jahr nicht geplant, da habe einfach die Vorbereitungszeit nicht ausgereicht.

In einigen Restaurants läuft am Sonnabend das ganz normale Geschäft. Beispielsweise im Restaurant Fischerkietz am Straussee. Dort werde um 18 Uhr geöffnet, heißt es. Die Küche werde ein kleines Menü und einige zusätzliche Gerichte zusammenstellen. Im Punta Arenas in der Strausberger Ernst-Thälmann-Straße kann man auch "ganz normal" zu Abend essen, allerdings schließt das Restaurant am Silvestertag um 20 Uhr.

Alternativ kann auch ab 21 Uhr in Buckow auf der Königstraße bei launiger Musik Silvester gefeiert werden. Wie Fabian Brauns - einer der Veranstalter - berichtet, werde dazu der untere Teil der Straße gesperrt. Auch eine Lichtinstallation werde vorbereitet. Ab 2 Uhr morgens laufe dann bei freiem Eintritt die after-Show im Lokal.

Etwas ruhiger geht es da gewiss am Wasserturm in Waldsieversdorf zu. Gegen Mitternacht treffen sich dort Schaulustige, um sich bei Trompetenklängen von der erhöhten Position aus am Feuerwerk zu erfreuen.