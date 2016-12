Da lodert Feuer in den Augen

artikel-ansicht/dg/0/

Gut Ding will Weile haben, sagt der Volksmund. Und der irrt nicht. Den richtigen Trainer nach dem Abschied des verdienstvollen Fabian Lüdke für die Drittliga-Frauen des MTV zu finden, das dauerte eine Weile. Bei zwei Kandidaten im Sommer passte es gar nicht. Jetzt übernimmt vom erfolgreichen Interimstrainer Thomas Klatt der 33-jährige Andy Nötzel die Mannschaft. Die besten Wünsche begleiten ihn.

Wenn man den Elan registriert, den dieser junge Mann versprüht, wenn man sieht, welches Feuer in seinen Augen lodert, dann meint man - da kann gar nichts schief gehen. Zumal es auch eine gute fachliche Basis gibt. "Er ist Inhaber der B-Lizenz. Nötzel hat eine zehnjährige Erfahrung als Trainer und war zuletzt bei den Männern von Rotation Berlin tätig", berichtet Wolfram Eschenbach. "Die Erfahrung im Frauenbereich und in der 3. Liga wird er sich schnell holen", ist der MTV-Teammanager überzeugt. Zumal Thomas Klatt, der sich jetzt vorrangig auf seine Aufgaben als Handball-Abteilungsleiter konzentrieren will, weiterhin als Berater zur Verfügung steht. So wie es einst zwischen Fabian Lüdke und dem erfahrenen Gernot Funk funktionierte.

Wie kam Andy Nötzel zum Altlandsberger Traditionsverein? "Eigentlich wollte ich nach vier Jahren bei Rotation mal eine Pause als Trainer machen - oder etwas ganz Neues anfangen", erzählt er. "Dann sprachen mich Thomas Klatt und Tilo Leibrich vom MTV an. Und ich war mir nach einiger Überlegung schnell klar, dass ich diese Chance nicht verstreichen lassen werde."

Angefangen hatte für Andy Nötzel alles mit dem Handball bei Eintracht Berlin. "Die hatten dann eine Kooperation mit Tasmania und so landete ich als Co. von Coach Uwe Janke beim damaligen Regionalligisten", erzählt der Neu-Altlandsberger. "Aus dieser Zeit kenne ich bereits unsere jetzige Physiotherapeutin Tanja Richter." Später arbeitete Nötzel auch als Männer-Trainer in Charlottenburg. Und in Kreuzberg, beim BTV 1850 Berlin, spielte er noch selbst in der 4. Männermannschaft, um sich fit zu halten. Trainer, Spieler - auch Schiedsrichter war Andy Nötzel schon. Und zwar kein Schlechter. "Bis zur Regionalliga, was heute der dritten Liga entspricht, habe ich es gebracht", so der Junggeselle, der auch aus beruflicher Perspektive einiges von Menschenführung versteht. "Ich bin Teamleiter in einem Start-up-Immobiliennetzwerk", so der vielseitige Mann, der sich nun an die Herausforderung 3. Liga mit den MTV-Frauen wagt.

Wie sieht er seine Situation, die neue Aufgabe? Nötzel: "Es gibt bereits ein sehr hohes Niveau in der Mannschaft. Trotz des zuletzt kleinen Kaders. Der Zusammenhalt im Team ist großartig. Das konnte ich in den vier, fünf Wochen, in denen ich an der Seite von Thomas Klatt in die Abläufe hineinschnuppern durfte, feststellen. Ich bin ein kommunikativer Mensch, habe viel mit den Aktiven - vor allem mit Kapitän Sophie Lütke - sowie mit dem Team rund ums Team geredet und mir viele Meinungen und Rat eingeholt. Auch mit dem sehr engagierten Hauptsponsor Frank Brieskorn habe ich mich bei der MTV-Weihnachtsfeier länger unterhalten. Das alles war und ist mir sehr wichtig."

Wie darf man sich das sportliche Credo des Neuen vorstellen? "Ich wurde ja bereits intensiv in die Abläufe eingebunden. Habe Trainingseinheiten geleitet, Videos geschnitten oder Spiele gecoacht. Die Mannschaft beherrscht eine großartige 3:2:1-Abwehr. Mir schwebt vor, dass wir jetzt als Alternative auch die 6:0-Deckung vervollkommnen. Ansonsten bin ich ein Freund taktischer Überlegenheit. Unser Ziel muss es sein, auf jede Situation, vor die wir gestellt werden, ganz schnell die richtige Antwort zu finden."

Das klingt engagiert und fundiert - und nach einer Menge Arbeit. "Die will ich angehen", erklärt selbstbewusst Andy Nötzel. "Ich habe ja keine eigene Familie und noch kein Kind, kann mich also neben den beruflichen Aufgaben voll auf den Sport konzentrieren."

Das passierte auch während der Weihnachtstage. "Ich feierte natürlich mit meiner Mutter und meiner Schwester. Aber ich habe auch viele Handball-Videos studiert und das Trainingslager vorbereitet, das wir Anfang des Jahres durchführen wollen."

Da scheint bei der 1. Frauen-Mannschaft des MTV eine neue Ära begonnen zu haben. Entscheidend wird sein, dass nach dem neuen Trainer auch schnell ein paar Zugänge für den Spielerinnen-Kader zu vermelden sind.