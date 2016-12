GeschÃ¤ft wechselt Besitzerin

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (MOZ) Heute öffnet Marina Vogel zum letzten Mal die Tür ihres Zeitschriftenladens mitten in Falkenberg. Nach 26 Jahren hört die 60-jährige Geschäftsfrau auf. In der Falkenbergerin Bettina Weich fand sie eine Nachfolgerin, die das Geschäft weiterführt.

"Das ist doch die Frau von Frau Vogel?!" Ein kleines Mädchen schaute fragend seine Mutter an, als es Marina Vogel erblickte. "Frau Vogel" gilt in Falkenberg als so etwas wie eine Institution. Doch dahinter steckt eine geschäftstüchtige Frau, die das verkauft, was zum täglichen Bedarf gehört und sich den Wünschen der Kundschaft angepasst hat. Neben Zeitungen, darunter auch die MOZ, und Zeitschriften führt Marina Vogel Geschenkartikel, Bürobedarf und Schulmaterial. Ihr Geschäft fungiert auch als Lottoannahmestelle. Ferner nimmt sie Kleidung für eine Eberswalder Reinigung an. Seit 1997 unterhält sie eine Postagentur, anfangs noch mit Dienstleistungen für die Postbanken. Bis zur Digitalisierung sei die Fotoentwicklung eine wichtige Säule des Geschäftes gewesen, berichtet sie.

Beim Handel mit Geschenkartikeln zahlte Marina Vogel Lehrgeld. "Ich benötige kleine Mengen und immer etwas Neues", erklärte sie. Ein Artikel werde vielleicht zweimal gekauft. Ist das Dorf versorgt, bliebe die Ware liegen.

Wichtiges Pfund ist die prädestinierte Lage des Geschäftes direkt an der B 167 mit Parkplätzen neben dem Haus und gegenüber. "Viele Kunden fahren täglich von Wriezen oder Bad Freienwalde zur Arbeit nach Eberswalde oder umgekehrt", weiß die Geschäftsfrau. Sie nehmen den kurzen Stopp in Falkenberg in Kauf, weil sie sofort bedient werden.

Darüber hinaus erklärte sie sich Vereinen und dem Ortsbeirat gegenüber bereit, für Veranstaltungen wie den Seniorenweihnachtsfeiern oder Veranstaltungen im Kulturhaus Kruge den Kartenverkauf zu übernehmen. Als bis vor einem Jahr aktives Mitglied im Vorstand des Falkenberger Carneval Clubs verkaufte sie auch die Karten für dessen Veranstaltungen.

Die Ursprünge des Geschäfts gehen auf eine Wäscheannahmestelle zurück, die Marina Vogels Mutter zu DDR-Zeiten in der Karl-Marx-Straße 9 in Falkenberg führte. Dies sei eine Dienstleistung der Gemeinde gewesen, wo ihre Mutter als Teilzeitbeschäftigte angestellt war, berichtet Marina Vogel, die dort gelegentlich aushalf. Marina Vogel, die ursprünglich in Schwedt Chemieingenieurin gelernt hatte, arbeitete zunächst in der chemischen Fabrik in Eberswalde. Mit der Geburt ihrer beiden Söhne wollte sie weg von der Schicht und tagsüber arbeiten. So wurde sie Hauptbuchhalterin der Gemeinde Falkenberg. Als sich nach der Wende das Amt bildete und die Gemeindeverwaltung aufgelöst wurde, quittierte Marina Vogel den Dienst und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie hat es nie bereut.

"Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht, das haben die Leute gemerkt", sagt Marina Vogel. "Sie war immer freundlich", bestätigt Ortsvorsteherin Karin Fritsche. Die Falkenberger seien froh, dass sie eine Nachfolgerin fand.

"Die Falkenberger müssen wieder lernen zu fragen, was sie wollen", sagt Marina Vogel lachend. "Ich kannte meine Pappenheimer und wusste, wer welche Zeitung möchte und welches Lotto spielt.

Leicht fällt ihr der Abschied nicht. Dennoch freue sie sich, mehr Zeit für die Familie und andere Aufgaben zur Verfügung zu haben. Sie werde künftig auch im Geschäft aushelfen. Für den Ruhestand fühlt sich Marina Vogel zu jung. Dem Sportverein halte sie auch weiterhin als Schatzmeisterin die Treue.