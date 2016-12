Eheversprechen hÃ¤lt schon 65 Jahre

artikel-ansicht/dg/0/

Sternebeck (MOZ) Es ist ein Ehe-Jubiläum, das angesichts steigender Scheidungsraten in Europa immer weniger Paare erreichen: Heute feiern Helma und Oskar Juritz in Sternebeck Eiserne Hochzeit. Ein Paar sind die beiden sogar schon mehr als die 65 Jahre.

artikel-ansicht/dg/0/1/1540910/

An ihren Hochzeitstag können sich die beiden noch bestens erinnern. Nicht nur, weil so ein lebensprägendes Ereignis ohnehin denkwürdig ist. Sondern auch, weil die Feier für den ganzen Ort etwas Besonderes war: "Wir waren das erste Paar, das wieder in der Kirche getraut wurde", erzählt Helma Juritz. Erst kurz zuvor waren die massiven Kriegsschäden an dem dörflichen Gotteshaus beseitigt worden. Und seither wurde auch jedes große Jubiläum dort festlich begangen. "Silberne, Goldene, Diamantene Hochzeit, die wurden natürlich dort begangen", ergänzt ihr Mann. So wie nun die ganze Verwandtschaft zur Feier der Eisernen zusammenkommt.

"Eine große Feier war es damals schon", blickt Oskar Juritz auf den vorletzten Tag des Jahres 1951 zurück. Man hatte zwar nicht viel, konnte nicht groß auftrumpfen, alles fiel vergleichsweise eher im bescheidenen Rahmen aus. Aber eine ausgedehnte Familie waren Juritz' schon immer.

Im Juli jenes Jahres war bereits die älteste Tochter geboren worden. Spätestens dies noch Grund genug für das junge Paar, so kurz vor Silvester auch noch ganz offiziell den Bund fürs Leben zu besiegeln. Dass es einmal tatsächlich mindestens 65 Jahre werden würden, hätte wohl keiner wirklich vorauszusagen gewagt.

Oskar Juritz entstammt einer alteingesessenen Sternebecker Familie. Es war ausgerechnet der schreckliche Krieg, das Leid von Flucht und Vertreibung, die seine aus Stettin stammende Frau als Neubürgerin ins Dorf führte. "Willst du erzählen - oder soll ich?", blickt der nun 87-Jährige seine um zwei Jahre jüngere "bessere Hälfte" fragend an. Und legt einen Moment später dann doch selbst los, wie sie sich 1946 erstmals kennenlernten, 1948 dann "endgültig zusammenfanden".

Nach der Hochzeit 1951 ließ weiterer Nachwuchs nicht lange auf sich warten, stellte sich beinahe im Jahresrhythmus ein. Insgesamt fünf Kinder, wovon ein Sohn und zwei Töchter noch leben. Inzwischen reichen die Verästelungen des Familienbaums weiter, gehören fünf Enkel, vier Urenkel und ein Ururenkel dazu. Auch die Enkelgeneration ist eher bodenständig geblieben, lebt mit Prötzel oder Wriezen in der engsten Umgebung. Bis auf einen, der ebenso wie eine Tochter des Paares in Bratislava sein Zuhause sogar im europäischen Ausland hat.

Zur Zeit der Eheschließung vor 65 Jahren war das Paar noch eng an Oskar Juritz' Eltern gebunden. Die damals eine Bäckerei und eine Bauernwirtschaft hatten. "Ich sollte die Erstgenannte, mein Bruder Letztere übernehmen", erzählt der Ehe-Jubilar, der selbst Bäcker gelernt hat. Doch alles kam etwas anders als geplant, die Kollektivierung in der DDR machte manchen Strich durch die Rechnung. Und Oskar Juritz absolvierte schließlich auf den Rat von Kollegen eine Ausbildung zum Facharbeiter für Betonbau. Sechs Jahre war er dann auf Baustellen rundum unterwegs, "mit einer guten Brigade", wie er sagt. Letzter Einsatz in diesem Beruf war der Bau des Kaltwalzwerkes in Finow.

Gerade mit den kleinen Kindern sei es aber eine Belastung gewesen, wenn er morgens schon früh um 4 Uhr das Haus verließ, abends oft erst spät von der Baustelle heimkam. Also erneute Umorientierung. Beide fingen im Wald bei Förster Gottfried Lehmann an, waren bis zu Rente bzw. Vorruhestand an die drei Jahrzehnte in der Forstwirtschaft tätig. 1960 zogen sie dann auch um in das Haus unten im Tal hinter den Bahngleisen, das die Adresse An der Försterei trägt. Dort wohnen sie zwar nach wie vor zur Miete, Oskar Juritz hat aber viel am Gebäude gemacht. Und spricht zugleich in höchsten Tönen voller Hochachtung davon, wie seine Frau immer neben der Arbeit auch noch den Haushalt machte. "65 Jahre, ohne einen Tag Urlaub", früher einschließlich der Fürsorge für die kleinen Kinder.

Und ihr Ratschlag für alle, die vielleicht auch das Ziel Eiserne Hochzeit ansteuern? "Durchhalten, nicht gleich alles hinschmeißen", wie die gestandenen Eheleute sagen. "Natürlich haben wir uns früher auch oft mal gestritten, aber immer wieder vertragen", so der 87-Jährige. Dass sich die Zeit aber etwas geändert hat, sehen auch sie. "Von unseren Enkeln, obwohl sie alle Familie haben, ist kein einziger verheiratet", merkt Helma Juritz an.