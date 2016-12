Geldsegen fÃ¼r Ã„rztehaus-Sanierung

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) Nach Jahren der Diskussion und Vorbereitung kann die Sanierung des Ärztehauses nun in Angriff genommen werden. Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) hat am Donnerstag den Fördermittelbescheid überreicht. Gebaut wird bis 2018.

Telefonisch war die Nachricht über die Bewilligung der Mittel schon im November in der Amtsverwaltung Seelow-Land eingegangen. Den Bewilligungsbescheid wollte der Minister höchstselbst übergeben. Es geht immerhin um 639 000 Euro für die Sanierung des Ärztehauses. Die stellen zu 75 Prozent die EU aus ihrem Fonds zur Entwicklung ländlicher Räume, zu 25 Prozent das Land bereit.

Er danke den Vertretern Falkenhagens, die "so viel Druck" gemacht hätten, um das Vorhaben durchzusetzen, erklärte Vogelsänger bei der Übergabe des Bescheids an Bürgermeisterin Bärbel Mede und ihren Vorgänger Bernhard Fandrich.

Die Sanierung des 1953 errichteten Ärztehauses steht seit acht Jahren auf der Prioritätenliste der Gemeinde ganz oben. Doch ohne Förderung hätte die finanziell angeschlagene Gemeinde sie nicht stemmen können, erinnerte die Amtsdirektorin von Seelow-Land, Roswitha Thiede. Für ihre Gemeinde gehe es um nicht weniger als den Erhalt einer Infrastruktur, die auch künftig junge Menschen im Dorf halte, betonte Bärbel Mede.

Mit Blick auf die geplante energetische Sanierung lobte Falkenhagens Bürgermeisterin die Nachhaltigkeit der Investition. Sie erhofft sich für die Gemeinde und die Mieter des Ärztehauses dadurch deutlich sinkende Energiekosten.

Für insgesamt mehr als 850 000 Euro sollen das Dach des Flachbaus gedämmt und neu gedeckt, alle Fußböden, Innentüren und Sanitärräume sowie die Elektroinstallation im Treppenhaus und Keller erneuert und die alte Heizungsanlage durch eine moderne Gas-Brennwertanlage ersetzt werden. Außerdem soll der Außenbereich neu gestaltet und so unter anderem 14 Parkflächen für die Mitarbeiter und Besucher des Hauses und eine Beleuchtungsanlage geschaffen werden.

"Es wird Zeit, dass die alten Sanitäranlagen aus DDR-Zeiten und die schiefen, kalten Steinfußböden endlich verschwinden", sagt Klaus Hopf. Die Frau des Falkenhagener Gemeindevertreters ist eine der beiden Allgemeinmediziner, die - ebenso wie ein Zahnarzt - Praxen im Ärztehaus haben. Händeringend gesucht wird vor allem ein neuer Physiotherapeut. Die Mieter, darunter auch eine Frisörin, waren zur Übergabe des Fördermittelbescheids übrigens nicht eingeladen. "Leider", wie Klaus Hopf meint. Für die Ärzte und ihre zahlreichen älteren Patienten ist auch der geplante barrierefreie Zugang von großer Bedeutung. Doch bis es so weit ist, wird wohl noch mehr als ein Jahr vergehen. Denn es wird zunächst Monate dauern, bis die Ausführungsplanung für alle Gewerke steht, die Arbeiten ausgeschrieben und die Aufträge vergeben sind.

Die Vertreter Falkenhagens sind in dem Zusammenhang froh, dass die Gemeinde den immer noch erheblichen Eigenanteil zur Förderung nicht selbst aufbringen muss. Das Geld soll aus dem Fördertopf für kleine Städte und Gemeinden (KLS) und aus dem Kreisentwicklungsbudget für dieses Jahr fließen, wie Rainer Schinkel, der Beigeordnete von Landrat Gernot Schmidt, bestätigte.

Bestandteil der Maßnahme wird auch der Anbau des Ärztehauses sein, in dem sich der Falkenhagener Jugendklub befindet. Ob der Anbau aus den 70er Jahren abgerissen oder saniert werden soll, darum hatte es im Vorfeld der Projektplanung heftige Debatten im Dorf gegeben.

Jörg Vogelsänger war am Donnerstag zum zweiten Mal binnen weniger Wochen in Falkenhagen: Anfang November hatte er den Neubau des Schul- und Ausbildungsgebäudes auf dem Schießplatz am Ortsrand eingeweiht, der aus der Jagdabgabe ans Land gefördert worden war.

Mit Blick auf sinkende investive Schlüsselzuweisungen an die Kommunen bat Roswitha Thiede den Minister eindringlich: "Lasst uns nicht im Stich!" Der Minister versicherte: "Die ländlichen Regionen werden nicht abgehängt!"