Hilfe in familiÃ¤rer AtmosphÃ¤re

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1540912/

Die Helfer der Tafel haben auch zwischen Weihnachten und Silvester alle Hände voll zu tun. Zwar sind nach den Weihnachtstagen viel weniger Bedürftige zum Seelower Brotkorb gekommen als üblich. Aber die eingesammelten Lebensmittel müssen wie in jeder Woche sortiert werden.

Dafür sind am Vormittag neben Projektkoordinatorin Marion Neuenfeldt auch MAE-Kräfte im Einsatz. Im Sinne einer arbeitsfördernden Maßnahme leisten die Langzeitarbeitslosen soziale Dienste und werden dafür vom Jobcenter bezahlt. Mit flinken Fingern prüfen die Frauen in ihren weißen Kitteln alle Sachspenden und sortieren sie in die Regale. Teilweise landen die Äpfel, Karotten, Brote und Joghurtbecher so schnell in den Fächern, dass einem beim Zugucken schwindelig werden könnte. Madlen Fenske hat reichlich Übung. Die 27-Jährige arbeitet seit 2014 regelmäßig bei der Tafel. "Ich war mal drei Wochen nicht da. Da hat mir das schon gefehlt. Wir sind einfach ein eingespieltes Team. Und die Leute hier brauchen mich auch", sagt sie. Und Marion Neuenfeldt fügt hinzu: "Ohne die MAE-Kräfte und die ehrenamtlichen Helfer würde es nicht funktionieren."

Die Förderung von sechs MAE-Kräften hat die Seelower Außenstelle der Frankfurter Arbeitsloseninitiative bis zum 15. Juli 2017 bewilligt bekommen. "Wie es danach weitergeht, können wir noch nicht sagen", gibt die Geschäftsführerin des Vereins, Marita Seibold, zu. Nachdem 2015 die Ämter und Kommunen Geld zur Verfügung gestellt hatten, um den Brotkorb zu retten, sei die Bereitschaft für Zuschüsse 2016 wieder etwas zurückgegangen, erzählt sie.

Rund 4 600 Euro sind für den Standort monatlich nötig, um Betriebs- und Personalkosten zu decken, obwohl nur die Projektkoordinatorin und ein Fahrer fest angestellt sind. Knapp 27 Prozent der Summe werden aktuell durch Zuschüsse der Ämter und Gemeinden finanziert. "Wir haben Anträge gestellt, aber wie viel Geld wir 2017 erhalten, wissen wir nicht", sagt Marita Seibold und betont, dass die Situation immer noch schwierig sei.

Dankbar ist sie für die Bereitschaft vieler Supermärkte, Lebensmittel zu spenden. "Der Standort Seelow ist da gut aufgestellt", freut sich die Geschäftsführerin. 15 Märkte in Seelow und Umgebung spendeten von Januar bis November 2016 über 5000 Kilogramm Obst, mehr als 6000 Kilogramm Gemüse und 17 300 Brote und Brötchen. Angewiesen ist die Tafel dennoch auf private Unterstützung. "Jeder Euro zählt", sagt Marita Seibold. In diesem Jahr hätte es auch viel Hilfe von Firmen gegeben.

Dass der Brotkorb mehr ist als eine Lebensmittel-Ausgabestelle für Bedürftige, wissen alle Beteiligten. Er ist ebenso Begegnungsstätte. Wie für Mario Strauß. Er sitzt seit neun Uhr im Vorraum der Ausgabe, wo es für einen schmalen Taler auch Bockwurst und Kaffee gibt. Seit fünf Jahren kommt der 53-Jährige einmal pro Woche zur Tafel. "Am Anfang war es komisch, erst habe ich mich nicht getraut", gibt er zu. "Aber mittlerweile freue ich mich immer darauf." Man kennt sich, tauscht sich untereinander aus. "Das ist wie eine Familie. Und die Chefin ist sehr nett, berät einen auch mal bei Problemen", sagt der gelernte Maurer über Marion Neuenfeldt. Seit vier Jahren ist die 56-Jährige die gute Seele der Seelower Tafel, hat immer ein offenes Ohr.

Mario Strauß ist einer von mehr als 550 Personen, die die Tafel im Umland versorgt, darunter sind auch Familien. Jeder Berechtigte kann sich einmal pro Woche eine kleine Tüte für drei oder eine große für sechs Euro mit gewünschten Lebensmitteln vollpacken lassen. Insgesamt wanderten bis November in diesem Jahr so 6026 Beutel über den Tisch der Ausgabe.

In dem Raum sitzt auch ein Syrer, der seinen Namen nicht verraten möchte. Aber er erzählt, dass seine Familie in Syrien einen guten Lebensstandard gehabt hätte. Hier seien seine Frau und er mit den drei Kinder dagegen auf die Tafel angewiesen. Aber nur, bis er einen Job gefunden habe, betont er.