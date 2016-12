Explosive Schmuggelware

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Während in Deutschland der Verkauf von Feuerwerksköpern am Donnerstag offiziell startete, kann man in Polen das ganze Jahr über Blitzknaller, Raketen und andere Pyrotechnik kaufen. Viele der Silvestergeschosse jedoch sind brandgefährlich und deshalb hierzulande illegal. Wen der Zoll erwischt, muss mit Strafen rechnen.

Dichter Nebel liegt am Donnerstagmittag über dem Autobahnabschnitt von Frankfurt-Mitte bis Frankfurt-West. Immer wieder sortieren sich grün-weiße Fahrzeuge des Zolls in den fließenden Verkehr ein. Haben sie ein Auto für eine Kontrolle ausfindig gemacht, fahren sie vor das Fahrzeug und schalten das rote Leuchtband auf dem Dach ein. "Folgen" blinkt dann in verschiedenen Sprachen auf. Gerade wird ein schwarzer Kombi auf den ehemaligen Vorstauplatz am Lkw-Parkplatz Frankfurter Tor geleitet. "Die Papiere bitte", sagen die Zollbeamten routiniert. Dann inspizieren sie Kofferraum, Rücksitzbank und Motorraum.

Fahrer Lutz Steinke lässt die Prozedur mit einem Lächeln über sich ergehen. "Dass hier kontrolliert wird, dagegen habe ich nichts", sagt der Mann aus Burg in Sachsen-Anhalt. Mit seiner Frau fährt er oft nach Polen. "Gerade jetzt zum Jahreswechsel wird bestimmt viel Feuerwerk geschmuggelt", vermutet er. Er selbst kauft keine Raketen oder Böller. "Im letzten Jahr hat es auch in unserem Ort so gekracht, da war bestimmt auch einiges aus Polen darunter."

Dass derzeit so viel Pyrotechnik gefunden wird, liege nicht an vermehrten Kontrollen, so der Sachgebietsleiter Siegmund Poloczek. "Wir haben genauso viel Personal wie immer", erklärt er. "Wir suchen auch nicht speziell nach Feuerwerk, sondern nach allem, was illegal nach Deutschland eingeführt wird."

Dennoch sind es kurz vor dem Jahreswechsel vor allem Silvestergeschosse, die er und seine Kollegen in diesen Tagen finden - allein am Donnerstagnachmittag beschlagnahmen sie in 13 Fällen 80 Kilogramm. Viele der Feuerwerkskörper wurden nicht auf ihre Sicherheit überprüft und gehören außerdem zur Gefahrenklasse 3 oder 4, die eigentlich nur erfahrene, ausgebildete Feuerwerker zünden dürfen. Auf die - nunmehr ehemaligen - Besitzer der Pyrotechnik wartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Es droht mindestens eine Geldstrafen, in besonders schweren Fällen auch Haft. Die Pyrotechnik kommt zunächst in die Asservatenkammer, in dem Fall ein Gefahrstoffcontainer. Im letzten Jahr waren es im Bereich des Hauptzollamtes Frankfurt - der von Schwedt bis Guben reicht - insgesamt 3,5 Tonnen. Das Gericht entscheidet, was damit geschieht. Meist wird angeordnet, dass es vernichtet wird.

Siegmund Poloczek fährt zu seinen Kollegen auf die Stadtbrücke. Zwei Beamte nehmen gerade den Dienst auf und holen ein Taxi aus dem fließenden Verkehr. Drei junge Menschen sitzen darin, nicht aus Frankfurt. Sie tauschen nervöse Blicke aus. "Jeder nimmt sich die Tasche, die ihm gehört, und stellt sich daneben", sagt ein Zöllner. Die drei stellen sich neben Reisetasche und Rucksack und schauen zu, wie die Reißverschlüsse aufgezogen werden - in den Taschen finden sich Feuerwerksbatterien ohne CE-Prüfzeichen und Feuerwerk der Klasse 3 und 4. Auf die Beamten wartet nun viel Papierkram, auf die Ertappten ein Strafverfahren. Gegen einen weiteren, zeitgleich Kontrollierten wird sogar wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. "Abgabe nur an Personen mit behördlicher Erlaubnis", steht auf der Verpackung der pyrotechnischen Munition. Der junge Mann kann keine vorweisen.

"Das meiste, das wir derzeit finden, ist Pyrotechnik, aber auch Elektroschocker, Zigaretten, Luftdruckpistolen oder Schlagringe", sagt Zöllner Henry Polleschner, ehe seinen Blick wieder Richtung Stadtbrücke wandert. Die Schicht ist noch lang.