800. Geburtstag in wÃ¼rdigem Rahmen

Mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde und einem ökumenischen Gottesdienst ließ die Stadt am Mittwochabend ihren 800. Geburtstag prächtig ausklingen. In seiner Predigt rief Pfarrer Andreas Domke die Zehdenicker dazu auf, weniger zu meckern und nach Fehlern zu suchen, sondern das Leben gelassen zu nehmen. Und er mahnte zu einem respektvollen Miteinander.

In einem kleineren Kreis fand zuvor die Feierstunde zur Ernennung der Ehrenbürger statt. Dr. Matthias Bormeister, Sohn des postum geehrten Forstexperten Dr. Hans-Joachim Bormeister, war sich sicher: "Mit seiner bis an die Schmerzgrenze reichende Demut und Bescheidenheit hätte mein Vater die Auszeichnung sicherlich abgelehnt." Dennoch war es der Familie anzumerken, dass sie die Auszeichnung gerne entgegennahmen, galt Dr. Hans-Joachim Bormeister doch bis zu seinem Tod im Dezember 2013 als ein allseits beliebter und hochgeschätzter Bürger der Stadt Zehdenick, an den sich heute noch viele mit Wehmut erinnern. Die Verdienste Bormeisters insbesondere um den Aufbau der kirchlichen Forstverwaltung in der DDR würdige sein langjähriger Weggefährte Oberförster a. D. Peter Keibel. Bormeisters Karriere bei der Forst begann in seiner Geburtsstadt Templin, wo er 1927 das Licht der Welt erblickte. Nach der Entlassung aus britischer Kriegsgefangenschaft bewarb er sich beim Landesforstamt Potsdam, absolvierte seine Ausbildung in Templin, wo sich Bormeister und Keibel im Spätsommer 1946 das erste Mal begegneten. Nach der Lehre und dem Studium in Eberswalde wechselte er 1957 in die Kirchenverwaltung und wurde dort später mit dem Aufbau der Forstverwaltung beauftragt. Für 35 000 Hektar Kirchenwald in allen Bezirken der DDR war Bormeister verantwortlich. Durch Heirat wurde Zehdenick 1969 zu seiner neuen Heimat, wo er sich unter anderem als Leiter der ornithologischen Fachgruppe im Kulturbund einen Namen machte und später als Moderator des Runden Tisches in Zehdenick. Von 1992 bis 2000 war der Forstexperte im Vorstand der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wo er sich unter anderem für den Erhalt der Alleen, die Vermehrung des Waldes und die Rückgabe des Preußenwaldes starkmachte. Politisch engagierte er sich darüber hinaus im Naturschutzbeirat Oberhavel, wo oft um Sachthemen gestritten worden sei, wie Keibel berichtete. 1999 erhielt Bormeister das Bundesverdienstkreuz am Bande und mit der Ehrennadel in Gold auch die höchste Auszeichnung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. "Er genoss in dieser Stadt höchstes Ansehen über alle Bevölkerungsgruppen hinweg", erinnerte Keibel.

Mit Dr. Heinz Tamm würdigte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) eine wahre Fußballlegende. Bis heute ist der 94-jährige ehemalige Standesbeamte der einzige Zehdenicker, der in der ersten Mannschaft von Hertha BSC gespielt hat. Bis heute sei Tamm dem Club aufs Engste verbunden. Mitglieder des Hertha-Präsidiums waren eigens zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft nach Zehdenick gekommen. Für Generationen von Fußballspielern sei Tamm bis heute ein Vorbild geblieben.

Über die Grenzen Zehdenicks hinaus machten ihn seine Fußballbücher bekannt. Seine sportliche Karriere hatte Tamm schon 1932 beim SV Zehdenick begonnen. Selbst als 73-Jähriger spielte er in der Seniorenmannschaft seines Vereines mit. "Seine große Bescheidenheit macht ihn zu einem Vorbild", würdigte Dahlenburg seinen väterlichen Freund. Noch heute freue sich Tamm mitten auf dem Fußballplatz über jedes gewonnene Spiel seiner Mannschaft vom SV Zehdenick 1920.