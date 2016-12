Dem Zauber des Tangos verfallen

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Das Tanzen liegt Seyin Arpentin schon seit der Kindheit im Blut. Aber dass er sich dem Tango verschreiben würde, das stellte sich erst im Laufe der Zeit heraus. Doch Folkore- und Standardtänze, mit denen er sich anfangs beschäftigte, füllten ihn auf die Dauer nicht aus. "Das hat mich nie richtig erfüllt", sagt der 48-Jährige. "Aber dann habe ich in Potsdam bei einem argentinischen Profitänzer den Tango kennengelernt", erinnert er sich an den ersten Workshop und fügt hinzu: "Das hat mich nicht nur fasziniert, das hat mich umgehauen. Beim Tanzen muss schon das Zuschauen Spaß machen." Doch beim Schauen soll es, wie es auch ihm vor vielen Jahren ging, nicht bleiben. Um seine Liebe zum Tango mit anderen Menschen zu teilen, bietet Arpentin schon seit mehreren Jahren Tangokurse an. In Falkensee, Nauen und Stolzenhagen (Barnim) finden die bereits großen Anklang. Um ein perfekter Tangolehrer sein zu können, hat er in Berlin eine dreijährige Ausbildung absolviert.

Jetzt möchte der seit 26 Jahren in Hennigsdorf lebende Tangolehrer auch die Tanzfreudigen in seiner Stadt für den Tango Argentino begeistern. Mit einem Schnupperkurs will Arpentin die Neugier wecken und vielleicht so manchen Unentschlossenen davon überzeugen, dass ein Tangokurs genau das Richtige für ihn ist. Der Schnupperkurs findet am Freitag, 6. Januar, in der Alten Feuerwache in Hennigsdorf, Hauptstraße 4, statt. Der dreistündige Tanzabend, der um 18 Uhr beginnt, kostet pro Person 15 Euro. Ab 9. Januar beginnen die regulären Kurse, die bis April dauern. Einsteiger treffen sich dann an jedem Montag von 19.15 bis 20.45 Uhr in der Alten Feuerwache. Gleich anschließend beginnt der Kurs für die, die bereits Vorkenntnisse besitzen. Bezahlt wird pro Abend. Jede Teilnahme kostet zehn Euro.

info@tango-oceano.de, 0174 409 42 28, www.tango-oceano.de